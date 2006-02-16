۲۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۱۲

وزير امورخارجه دانمارك اعلام كرد:

تمايل دولت عراق براي باقي ماندن نظاميان دانماركي در اين كشور

وزير امورخارجه دانمارك از تمايل دولت عراق براي باقي ماندن نظاميان دانماركي در اين كشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"پيراستيك مولر" گفت: دولت عراق تمايل دارد نيروهاي دانماركي در كشورشان باقي بمانند.

وزير امور خارجه دانمارك در گفتگو با يكي ازشبكه هاي تلويزيوني دانمارك اعلام كرد:" دولت عراق تصميمي اتخاذ كرده است كه طي آن از دانمارك خواسته تا سربازان دانماركي را درعراق نگه دارند".

اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه "آندرس فوگ راسموسن" نخست وزيردانمارك ازمقامات عراقي خواست تا موضع روشن خود را درمورد باقي ماندن تقريبا 530 دانماركي درعراق اعلام نمايد.

بيشتر نظاميان دانماركي در بصره درجنوب عراق تحت فرماندهي نظاميان انگليسي مستقرهستند.

اين درخواست دانمارك پس ازآن اعلام شد كه شوراي استانداري بصره روزسه شنبه خواستارعقب نشيني نيروهاي دانماركي از عراق شد، مگر زماني كه دولت دانمارك ازاهانت رسانه هاي گروهي اين كشور به ساحت مقدس پيامبر اسلام(ص) عذرخواهي كند. 

