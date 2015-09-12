به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر صبح شنبه در نشست کارگروه تخصصی مدیریت بحران استان بوشهر اظهار داشت: وقوع طوفان هفته گذشته باعث ورود خسارت به برخی از زیرساخت‌های آبرسانی استان بوشهر شده بود که با تلاش‌های صورت گرفته، این مشکلات رفع شد.

روح‌الله طاهریان‌پور اضافه کرد: بیشترین مشکلات طوفان برای شبکه‌های آبرسانی مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی بود که با تلاش نیروهای تعمیراتی، در سریع‌ترین زمان ممکن مشکلات رفع شد.

وی با بیان اینکه آب در کل استان دارای شرایط عادی است، ادامه داد: در همه روستاهای استان شبکه آبرسانی در مدار قرار دارد و مشکلی در این زمینه نداریم.

برق همه نقاط وارد مدار شد

معاون شرکت توزیع برق استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: طوفان باعث بروز مشکلات جدی در شبکه‌های برق‌رسانی استان بوشهر شد و خسارت زیادی را به شبکه‌های برق‌رسانی وارد کرد.

سید مصطفی سجادی افزود: نیروهای تعمیراتی بلافاصله وارد کار شدند و نسبت به تعمیر و بازسازی خطوط اقدامات لازم صورت گرفت و طی چند ساعت، برق در همه مناطق آسیب دیده وارد مدار شد.

وی از رفع آسیب‌های ظاهری و اولیه شبکه برق خبر داد و اضافه کرد: تلاش داریم که خسارت‌های وارد شده نیز به صورت کامل رفع شود.

معاون شرکت توزیع برق استان بوشهر همچنین به خسارت‌های وارد شده به شبکه‌های روشنایی اشاره کرد و ادامه داد: شبکه برق و شبکه روشنایی در همه مناطق استان برقرار است.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های تنگستان و دشتستان بیشترین خسارت‌ها را در جریان این طوفان دیدند، اضافه کرد: بخش زیادی از مناطق شهرستان دشتستان دچار قطعی برق شد که در سریع‌ترین زمان ممکن مدار برق برقرار شد.

رفع مشکلات راه‌های استان

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز گفت: بر اثر طوفان روز پنجشنبه شاهد قطع مسیر ارتباطی روستایی بودیم که با تلاش‌های صورت گرفته وضعیت به شرایط عادی برگشت و نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام شد.

فرزاد رستمی به دیگر آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های راه در استان اشاره کرد و افزود: بیشترین آسیب‌ها متوجه تابلوهای اطلاع‌رسانی مسیر بود که نسبت به رفع آنها اقدام شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون مشکلی در مسیرهای ارتباطی وجود ندارد، بیان کرد: عملیات تعمیرات تابلوهای راه نیز در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم در سریع‌ترین زمان شاهد رفع مشکلات باشیم.

وضعیت نرمال مخابراتی

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر نیز با اشاره به ایجاد مشکل در ۲۲ نقطه از شبکه های مخابراتی در استان بوشهر اضافه کرد: در زمینه مخابرات روستایی شاهد قطعی ۱۰ نقطه و همچنین قطعی ۱۲ بی‌تی‌اس بودیم که مشکلات رفع شد.

محمد بحرانی با بیان اینکه بیشترین مشکلات قطعی شبکه‌های مخابراتی مربوط به مشکلات برق بوده است، اضافه کرد: تلاش شد که مشکلات در سریع‌ترین زمان رفع شود و هم اکنون همه شبکه‌ها در مدار است.

وی به شرایط نرمال شبکه تلفن در همه نقاط استان اشاره کرد و ادامه داد: مشکلات آنتن‌های بی‌تی‌اس نیز رفع شد و این شبکه‌ها در مدار قرار گرفت.

بررسی خسارت‌های وارد شده با زیرساخت‌ها

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر نیز از تلاش برای ارزیابی و بررسی دقیق خسارت‌های وارد شده بر اثر طوفان اشاره کرد و گفت: طی روزهای آینده خسارت‌های دقیق وارد شده محاسبه و اعلام می‌شود.

حمیدرضا حیدری بریدی از استقرار تیم‌های کارشناسی و کمیته‌های ارزیاب خسارت بنیاد مسکن در مناطق آسیب‌دیده خبر داد و بیان کرد: طوفان در مناطق روستایی باعث بروز خسارت‌هایی شده است که بررسی‌های دقیق در دستور کار است.