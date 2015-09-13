به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رضایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود فاصله زیاد از اهداف برنامه های قرآن و عترت افزود: در بخش قرآن و عترت کار زیادی انجام نشده است و این باعث ایجاد مشکلاتی در شناساندن مصداق عینی راه حل های مشکلات و سوالات نسل جوان در قرآن به جوانان شده است.

وی با تاکید بر نیاز به حمایت های عملی در بخش قرآنی گفت: فعالیت نا کافی در بخش قرآن و عترت باعث ایجاد مشکلات مدیریتی و روانشناسی در جامعه شده است.

مدیر کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور کشو­ر افزود: با تشکیل دبیرخانه دائمی قرآن و عترت در زنجان برنامه ریزی های جامعی در این بخش انجام شده است.

رضایی با اشاره به اینکه برای اولین بار اساتید و دانشجویان به صورت جداگانه در مسابقات شرکت می کنند گفت: دلیل جدا کردن اساتید و دانشجویان در این جشنواره تخصصی تر کردن تعامل با این گروه ها در بخش پژوهش و سایر موارد بوده است.

وی افزود: تاکنون ۲۰۰ کانون فعال قرآن و عترت دانشجویی و ۱۶۰ نخبه فردی قرآنی شناسایی شده اند اما در بخش اساتید شناسایی مطلوبی انجام نشده است و خوشبختانه شناسایی نخبه های قرآنی دانشجو و اساتید مسابقات قرآنی میان رشته ای منتخبان فعال قرآنی در حال انجام است.

مدیر کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نورکشو­ر از اختصاص اعتبارات ویژه به طرح های برتر خبر داد و گفت: سطح اعتبارات با توجه به نوع برنامه ها متفاوت خواهد بود.

رضایی در ادامه افزود: ۳ هزار نفر از فعالان به اردوگاه یاوران مهدی(عج) در قم برای برگزاری کارگاه قرآنی و زیارت حضرت معصومه (س) اعزام خواهند شد.

وی با انتقاد از عدم حضور مسئولان در جشنوازه قرآن و عترت گفت: امروز از مسئولین زیادی دعوت به عمل آمدولی متاسفانه در این مراسم شرکت نکردند.

رضایی با اشاره به اینکه تمام بودجه های قرآنی از دانشگاه تامین شده اند گفت: برای تامین بودجه در این بخش نیاز به ساماندهی جدی هست.

وی تاکید کرد: دلیل کنار گذاشته شدن ناخواسته برخی اقشار از فضای قرآنی بی اعتقادی نیست بلکه نبود بستر مناسب فعالیت و شناخت است.