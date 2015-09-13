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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۵۲

مدیر کل فرهنگی دانشگاه پیام نور:

فعالیت‌های قرآنی در کشور کافی نیست

فعالیت‌های قرآنی در کشور کافی نیست

زنجان- مدیرکل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور کشور گفت: فضای قرآنی در کشور غریب است و نیاز به توجه ویژه در این بخش وجود دارد چون فعالیت ها کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رضایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود فاصله زیاد از اهداف برنامه های قرآن و عترت افزود: در بخش قرآن و عترت کار زیادی انجام نشده است و این باعث ایجاد مشکلاتی در شناساندن مصداق عینی راه حل های مشکلات و سوالات نسل جوان در قرآن به جوانان شده است.

وی با تاکید بر نیاز به حمایت های عملی در بخش قرآنی گفت: فعالیت نا کافی در بخش قرآن و عترت باعث ایجاد مشکلات مدیریتی و روانشناسی در جامعه شده است.

مدیر کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور کشو­ر افزود: با تشکیل دبیرخانه دائمی قرآن و عترت در زنجان برنامه ریزی های جامعی در این بخش انجام شده است.

رضایی با اشاره به اینکه برای اولین بار اساتید و دانشجویان به صورت جداگانه در مسابقات شرکت می کنند گفت: دلیل جدا کردن اساتید و دانشجویان در این جشنواره تخصصی تر کردن تعامل با این گروه ها در بخش پژوهش و سایر موارد بوده است.

وی افزود: تاکنون ۲۰۰ کانون فعال قرآن و عترت دانشجویی  و ۱۶۰ نخبه فردی قرآنی شناسایی شده اند اما در بخش اساتید شناسایی مطلوبی انجام نشده است و خوشبختانه شناسایی نخبه های قرآنی دانشجو و اساتید مسابقات قرآنی میان رشته ای منتخبان فعال قرآنی در حال انجام است.

مدیر کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نورکشو­ر از اختصاص اعتبارات ویژه به طرح های برتر خبر داد و گفت: سطح اعتبارات با توجه به نوع برنامه ها متفاوت خواهد بود.

رضایی در ادامه افزود: ۳ هزار نفر از فعالان به اردوگاه یاوران مهدی(عج) در قم برای برگزاری کارگاه قرآنی و زیارت حضرت معصومه (س) اعزام خواهند شد.

وی با انتقاد از عدم حضور مسئولان در جشنوازه قرآن و عترت گفت: امروز از مسئولین زیادی دعوت به عمل آمدولی متاسفانه در این مراسم شرکت نکردند.

رضایی با اشاره به اینکه تمام بودجه های قرآنی از دانشگاه تامین شده اند گفت: برای تامین بودجه در این بخش نیاز به ساماندهی جدی هست.

 وی تاکید کرد: دلیل کنار گذاشته شدن ناخواسته برخی اقشار از فضای قرآنی بی اعتقادی نیست بلکه نبود بستر مناسب فعالیت و شناخت است.

کد مطلب 2914438

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