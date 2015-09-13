جزئیات افزایش تخفیف شهریه ویژه کارکنان و هیات علمی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه ای که از سوی حمید میرزاده ابلاغ شده، میزان افزایش تخفیف در مقطع کاردانی و کارشناسی ( اعم از پیوسته و ناپیوسته) برای کارکنان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد و برای اعضای هیات علمی و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۵ درصد به ۲۰ درصد، در مقطع کارشناسی ارشد برای کارکنان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد و برای اعضای هیات علمی و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۵ درصد به ۱۵ درصد، در مقطع دکتری حرفه ای برای کارکنان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها میزان تخفیف از ۱۰درصد به ۱۰ درصد و برای اعضای هیات علمی و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۵ درصد به ۱۰ درصد و در نهایت در مقطع دکتری تخصصی برای کارکنان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۱۰ درصد به ۱۰ درصد و برای اعضای هیات علمی و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۵ درصد به ۱۰ درصد است.