به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه ای که از سوی حمید میرزاده ابلاغ شده، میزان افزایش تخفیف در مقطع کاردانی و کارشناسی ( اعم از پیوسته و ناپیوسته) برای کارکنان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد و برای اعضای هیات علمی و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۵ درصد به ۲۰ درصد، در مقطع کارشناسی ارشد برای کارکنان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد و برای اعضای هیات علمی و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۵ درصد به ۱۵ درصد، در مقطع دکتری حرفه ای برای کارکنان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها میزان تخفیف از ۱۰درصد به ۱۰ درصد و برای اعضای هیات علمی و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۵ درصد به ۱۰ درصد و در نهایت در مقطع دکتری تخصصی برای کارکنان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۱۰ درصد به ۱۰ درصد و برای اعضای هیات علمی و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها از ۵ درصد به ۱۰ درصد است.
از سوی میرزاده ابلاغ شد؛
جزئیات افزایش تخفیف شهریه ویژه کارکنان و هیات علمی دانشگاه آزاد
رئیس دانشگاه آزاد میزان افزایش تخفیف شهریه ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و خانواده تحت تکفل آنها را ابلاغ کرد.
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