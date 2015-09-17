به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری پیش ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ناوگروه سی و ششم موفق ترین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی به خلیج عدن است، بیان داشت: با توجه به تدابیر مقام معظم رهبری و سیاست گذاری های نیروی دریایی ارتش حضور در آبهای دور همچون اقیانوس اطلس پیش بینی شده است و در صورت صلاحدید و منطبق با قوانین دریایی به ماموریت های دورتر عزیمت خواهیم کرد.

دریادار سیاری همچنین در مورد ماموریت ناوگروه سی و پنجم اعزامی به خلیج عدن اظهارداشت: کشورهایی که در طول ماموریت ناوگروه سی و پنجم میزبانی را قبول نکرده اند مطمئن باشند یک روز پشیمان خواهند شد.

وی در مورد توسعه سواحل مکران عنوان کرد: بر اساس تدابیر رهبری دو موضوع توسعه سواحل مکران و اقتدار در دریا مورد توجه جدی است. نیروی راهبردی دریایی ارتش به عنوان نیروی پیشرو در مناطق بندرجاسک، پسابندر، کنارک و بندرچارک مستقر است. در حال حاضر در شهرستان سیریک مستقر شده ایم و بزودی کار استقرار در شهرستان میناب هم به پایان می رسد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سئوالی در مورد انتشار اخباری در مورد تخریب قلعه ای در کوه مبارک شهرستان جاسک گفت: هیچگونه قلعه یا آثار باستانی در منطقه ای که نیروی دریایی ارتش حضور دارد رویت نشده و اگر هم هست بگویند تا از آن حراست و حفاظت کنیم. حتی آمادگی ایجاد موزه و مرمت این آثار را داریم.

وی با بیان اینکه افرادی که منافع نامشروع دارند سعی در ایجاد مشکل و تاخیر در توسعه سواحل مکران را دارند، افزود: اگر در کوه مبارک آثار باستانی قرار داشته باشد حاضر به همکاری با میراث فرهنگی برای نگهداری و مرمت این اثر را داریم. ولی ما هیچ قلعه یا آثار باستانی در محدوده فعالیت نیروی دریایی ندیده ایم هر کس آثاری دیده به ما هم بگوید.

امیردریادار سیاری در مورد برداشتن تحریمها و خرید تجهیزات نظامی از کشورهای دیگر، ابرازداشت: سیاست خرید تجهیزات نظامی سالهای پیش از نیروی دریایی حذف شد، با اتکا به دانشگاههای داخل کشور و توان علمی و صنعتی کشور تمامی تجهیزات نظامی در داخل کشور تولید می شود.

وی با اشاره به فرمایشات رهبری در مورد خودکفا شدن صنایع نظامی در داخل اظهارداشت: تجهیزات نظامی و موشک های ساخت داخل با نمونه های مشابه برابری دارد.