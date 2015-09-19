به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم تشییع زنده یاد «افشین پرتو» که ظهر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: افشین پرتو مورخ و گیلان شناس مطرحی بود که پیوند تاریخ نگاری و گیلان شناسی وی در تمامی آثارش آشکار است.

فیروز فاضلی افزود: تمرکز پرتو در عرصه تاریخ‌نویسی به دوره قاجار و به‌ ویژه در دوره مشروطه و گیلان بود و استان ما یک گیلان شناس برجسته‌ را از دست داده است.

وی زنده یاد پرتو را از نظر شخصیتی بسیار فعال و همراه دانست و گفت: زنده یاد پرتو در بسیاری از مراسم‌ فرهنگی که مرتبط با جوهره تاریخ گیلان بود، حضوری فعال داشت.

فاضلی تصریح کرد: مطمئنا مرحوم پرتو تألیفات خوبی داشته که مرگ فرصت چاپ آن‌ها را نداده است و برای بهره مندی از این تالیفات باید منتظر چاپ آن ها ماند.

از آثار افشین پرتو می‌توان به مشروطه و گیلان؛ تاریخ رویدادهای گیلان در دوران مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار، گیلان و خیزش جنگل؛ تاریخ گیلان در دوران احمدشاه قاجار، دانش‌نامه فرهنگ و تمدن گیلان و تاریخ گیلان از آغاز تا برپایی جنبش مشروطه اشاره کرد.

همچنین مقالات متعددی درباره سیاهکل از زنده یاد پرتو به رشته تحریر درآمده که سياهكل ديار پايدار، روزنامه بخت روشن، بررسی كتاب زينت المجالس، حيدر خان فشتالی و منظومه گدا نامه (درباره خيزش آقا ميرزا احمد مجتهد) از جمله آنها است.