به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طایی با بیان اینکه کسب و کارهای خُرد و کوچک ابزاری برای توسعه اشتغال محلی است گفت: امروزه بیکاری در هر جامعه ای به صورت یک مسئله چند وجهی نمایان شده که علاوه بر مشکلات اقتصادی در سطوح فردی و اجتماعی، مسائل اجتماعی را نیز به وجود می آورد و به بیان دیگر، بیکاری بیان شرایطی است که در آن از تمامی عوامل و ظرفیت تولید کالاها و خدمات استفاده نمی شود.

معاون وزیر کار افزود: از اینرو با توجه به اینکه بازارکار، مهم ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی بالفعل و بالقوه است، اشتغال نیروی انسانی هم اساسی ترین هدف برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی یک جامعه راتشکیل‌می‌دهد.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر بخواهیم یک برنامه ریزی جامع و منطقه ای برای تسهیل شرایط ورود به بازار کار را تدوین کنیم نیاز به شناسایی وضعیت موجود در مناطق کشور و استخراج مزیت ها و چالش های هر منطقه داریم که متناسب با نقاط قوت و ضعف هر منطقه بتوان فرصت های پنهان اشتغال زایی آن منطقه را با مشارکت و حمایت های مالی نهادهای مردمی کشف کرده و فرصت های موجود را توسعه داده و پایدار کرد.

طایی خاطر نشان کرد: در این مسیر کسب و کارهای خُرد و کوچک به دلیل فراوانی و گستره ملی و سهم ممتاز در اشتغال کشور به عنوان ابزاری جهت توسعه اشتغال محلی مورد توجه قرار گرفته است. برهمین اساس با توجه به اهمیت این نوع از کسب و کارها در امر اشتغال و ایجاد ارزش افزوده و درآمد ملی در کشور و همچنین نیازهای افراد به آن، ضرورت توجه به توزیع مناسب منابع بر اساس پتانسیل ها و مزیت های منطقه ای و جلب مشارکت و همراهی نهادهای حمایتی و سازمان های مردم نهاد در برنامه ریزی و اقدامات لازم بیش از پیش مشهود می شود.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار بیان داشت: بنابراین طرح هم افزایی نهادهای حامی کسب و کارهای خُرد و کوچک با رویکرد اشتغال زایی با تمرکز بر مزیت کسب و کارهای خُرد و کوچک در اشتغال زایی و مشارکت جمعی نهادها و موسسات حمایتی به منظور توانمندسازی بنگاه های خُرد و کوچک و هدایت طرح های اجرایی متناسب با مزیت های مناطق مختلف کشور تدوین شده و طی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با نمایندگان نهادهای حامی کسب و کار نسبت به اجماع نقطه نظرات نهادهای مسئول اقدام شده است.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه طرح مذکور، با بررسی نظرات و پیشنهادات ارزنده نهادهای ذیربط در خصوص برنامه و دستورالعمل اجرایی، اعتبار و جامعیت لازم به بحث و بررسی گذاشته شد. در همین رابطه نمایندگان نهادهای حامی کسب و کار ضمن ارائه فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در آن نهاد و ظرفیت ها و موانع موجود در زمینه فراهم سازی بستر اشتغال، پیشنهادات خود را در محورهای مشارکت سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط در امر اشتغال، اتصال زنجیره کسب و کارهای خُرد و کوچک به بنگاه های متوسط و بزرگ در فرآیند اجرای طرح، ایجاد مشوق های انگیزاننده جهت جلب سرمایه های مردمی در فعالیت های اشتغال زایی، تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به نهادهای حامی کسب و کار جهت اشتغال زایی، فعالیت های اشتغال زایی نهادهای حامی کسب و کارهای خُرد و کوچک طی یک فرآیند زنجیره ای ارزش محصول (از تولید تا فروش) ارائه کردند.