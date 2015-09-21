به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از شکست تیمش برابر استقلال تهران در دیدار معوقه از هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی به لحاظ فنی کیفیت خوبی داشت. مهمترین مساله زمان بازی بود که باعث شد سرعت بازی بالاتر برود.
وی ادامه داد: تمام ضعف و قوت تیم سابق خود را میشناختم اما بازیکنانم باید حرفهایتر بازی میکردند خصوصا روی ضربه میلاد فخرالدینی. البته مهمترین دستاورد این مسابقه، ارائه بازی زیبا و تماشاگرپسند از سوی دو تیم بود.
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در ادامه از هواداران استقلال تشکر کرد که شان باشگاه را حفظ کردند و افزود: امروز به این موضوع پی بردم که مهدی رحمتی دروازهبان بزرگی است زیرا 3 توپ بسیار خوب را از ما گرفت. هرچند در حمله تلاش کردیم تا موقعیتهای مناسبی را بوجود آوردیم اما روز خوب استقلال و رحمتی بود.
وی در ادامه این پیروزی را به استقلالیها تبریک گفت و در مورد خروج نام علیرضا بیرانوند از فهرست 18 نفره این تیم اظهار کرد: علیرضا بیرانوند آنقدر حرفهای نشده که وقتی فهمید در فهرست تیم قرار ندارد، به زمین نیامد و با دروازهبان اصلی ما تمرین نکرد. هنگامی که در کنار نام باشگاه نفت، کلمه فرهنگی میآید، یعنی ما به نظم و انضباط اهمیت ویژهای میدهیم.
منصوریان همچنین اضافه کرد: این حرکت بیرانوند مستقیما کارت قرمز دارد زیرا در فوتبال ملی نیز چنین برخوردهایی جایی ندارد. تا زمانیکه من تغییر را در رفتار این بازیکن نبینم، او در تیم من جایی نخواهد داشت. وقتی منافع تیم به خطر بیافتد، خیلی رو راست صحبت میکنیم. مطمئنا با علیرضا بیرانوند برخورد قاطع خواهیم کرد.
وی همچنین در بین خبرنگاران هم با بیان اینکه مسائل اخلاقی برایش مهمتر از مسائل فنی است، تصریح کرد: بیرانوند هیچ مشکل خانوادگی ندارد و با این صحبتهای خود در حال فریب دادن مردم و رسانهها است. کسی که در فضای مجازی و رسانهای فکر میکند، بهترین است، باید کنار گذاشته شود تا غرورش از بین برود.
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران بار دیگر به برخورد قاطعانه با بیرانوند تاکید کرد و گفت: علیرضا باید به بزرگترش احترام بگذارد. ما پیش از آغاز بازی حلقه اتحاد تشکیل داده و یا علی (ع) میگویم اما او به این مساله بیتوجه است که این نشان دهنده غرور بیرانوند است. این بازیکن هر حرفی به غیر از مغرور بودنش زده باشد، قصد فریب دادن مردم و رسانهها را دارد.
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