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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۲

گفتگو با روحانی جوانی که سعی در تلفیق حوزه و دانشگاه دارد

گفتگو با روحانی جوانی که سعی در تلفیق حوزه و دانشگاه دارد

مجموعه «یکی از میان جمع» که پنجشنبه دوم مهر از شبکه افق پخش می شود این هفته به فعالیت های قرآنی یک روحانی می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «یکی از میان جمع» با موضوع سبک زندگی اسلامی هر هفته از شبکه افق پخش می شود.

در هر قسمت از این مجموعه فعالیت های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی افرادی عادی جامعه روایت می شود و این میان به روش هایی که این افراد برای راه یافتن به سبکی صحیح از زندگی دارند اشاره می شود.

«یکی از میان جمع» این هفته به سراغ روحانی جوانی رفته که در یکی از موسسات قرآنی مشغول به فعالیت است.

حجت الاسلام محمدعلی کریمی که در حوزه علمیه مشغول به تحصیل است در موسسه «عصر قرآن» به کارهای فرهنگی و مذهبی اشتغال دارد.

رشته کارشناسی علوم قرآنی و حدیث که تلفیقی از نظام حوزوی و دانشگاهی است از جمله فعالیت های این موسسه و حجت الاسلام کریمی است.

مهدی محمدهانی تهیه کننده و کارگردان این مجموعه است که این هفته پنجشنبه دوم مهرماه ساعت ۸ صبح از شبکه افق پخش می شود.

کد مطلب 2923105
عطیه موذن

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