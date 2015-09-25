چهارمین دوره مسابقات شریف کاپ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات حدود ۷۰۰ نفر در قالب ۱۷۰ تیم در ۱۰ لیگ مجزا در بخش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی با یکدیگر به رقابت کردند.

این مسابقات در لیگ‌های ربات‌های همکار، ربات مسیریاب، کنترل ترافیک، ربات کاوشگر، ربات آتش‌نشان، ربات‌های پرنده، رانندگی هوشمند و فوتبالیست برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، سه تیم از دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان جیم فنگ در لیگ آتش نشان و راه نوردان و down fall از لیگ رانندگی هوشمند حضور داشتند.

در حاشیه مسابقات شریف کاپ دومین دوره‌ جشنواره موبایل شریف نیز برگزار شد که در این جشنواره پس از داوری آثار ارسال شده، ۳ بازی برتر و ۳ اپلیکیشن ایرانی کاربردی معرفی و به برندگان آنها جوایزی اهدا می شود.

برندگان مسابقات آزاد رباتیک دانشگاه صنعتی شریف، با عنوان «شریف کاپ» به زودی معرفی و اسامی آنها اعلام خواهد شد.