اختتامیه چهارمین جشنواره «تئاتر شهر» به ۶ مهر موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه چهارمین دوره جشنواره «تئاتر شهر» شامگاه دو شنبه ۶ مهر ماه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با بزرگداشت داوود رشیدی و تقدیر از داوود دانشور در سالن آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

این مراسم که پیش از این قرار بود سوم مهر برگزار شود و به دلیل عزای عمومی جانباختگان حادثه منا به تعویق افتاد، با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جمشید مشایخی، علی نصیریان، داوود رشیدی، داوود دانشور، پیشکسوتان عرصه تئاتر کشور شامگاه دوشنبه ۶ مهر ماه در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.

در این مراسم بیش از ۱۰۰ برگزیده در بخش های هشتگانه تخصصی شامل صحنه‌ای، باران، کودک و نوجوان، خیابانی، نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی، رالی عکاسی و مدرسه تئا‌تر توسط هیات داوران معرفی می شوند.

کارگردان این مراسم امیرحسین حریری است و اجرای آن را محمد سلوکی بر عهده دارد. از جمله برنامه های ویژه این مراسم آیین بزرگداشت داوود رشیدی و مراسم تقدیر از سال ها فعالیت داوود دانشور خواهد بود.

چهارمین دوره جشنواره تئاتر شهر به همت مدیریت امور نمایشی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اجرای ۷۳ گروه نمایشی در ۱۵ مجموعه نمایشی پایتخت برگزار شد. آیین اختتامیه این جشنواره ساعت ۱۸:۳۰ دوشنبه ۶ مهر در فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه برگزار خواهد شد.