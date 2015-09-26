تحقیقات جنایی مقامات سوئیس از سپ بلاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، بازپرسان سوییسی اقدامات جدیدی را علیه رئیس فیفا شروع کردند و به بررسی دفتر کار او و اطلاعات مستندش پرداختند. حالا به جز مساله رفتن جام جهانی به قطر، مسایل دیگری هم هست که ممکن است از سوی فیفا اتخاذ شده و زیر سوال باشد.

کمیته اجرایی فیفا گفته است اجازه خواهد داد کمیته اخلاق مستقل اطلاعات بیشتری درباره رسیدگی‌هایش منتشر کند. اما بحث این است که تا پایان سال تصمیمی گرفته نخواهد شد.

به گزارش تلگراف، درحالی که مقامات سوییسی این بار در حال تحقیقات از سپ بلاتر هستند، اما بیشتر نظرات بر این است این تحقیقات از سوی مقامات آمریکایی برای تحت فشار گذاشتن فیفا صورت می‌گیرد.

حتی گفته می‌شود با توجه به اخبار داغ رسوایی فولکس واگن و استفاده از تنظیم کننده های آمریکایی برای اعلام نادرست میزان آلوده کننده بودن هوا توسط این اتومبیل‌ها، اکنون خبرهای فیفا از آن رو پخش می‌شود تا این اخبار را تحت تاثیر فرار دهد. مجله اکونومیست در توییتر به این مساله اشاره کرده است.

نیویورک تایمز نیز نوشته است بلاتر از تحقیقات جدی شوک زده شده است، زیرا این اواخر حتی تاحدودی متقاعد شده بود که ممکن است بتواند این دوره ریاست بر فیفا را ادامه دهد.

نیویورک تایمز نوشته است: در هر حال بلاتر بیشتر دیروز (جمعه) را در زیرزمین گذراند. در برنامه‌ای که از ساعت ۹ صبح دیروز شروع شد، بلاتر و شماری از دیگر مقامات در اتاق کنفرانس فیفا که در طبقه سوم زیرزمین واقع است، درباره مسایل مهمی چون بودجه، اصلاحات مدیریتی و برنامه‌های آینده برای دور بعدی جام جهانی صحبت می کردند. همه چیز نرمال و عادی به نظر می رسید. اما اوایل بعداز ظهر وقتی آقای بلاتر از زیرزمین بیرون آمد، متعجب شاهد حضور گروهی از مقامات رسمی دادستانی سوییس شد که منتظر وی بودند. در چند ساعت بعد، این مقامات بازجویی طولانی مدتی از وی انجام دادند. آنها دفترش را گشتند و کارتن‌هایی از اسناد به دست آوردند و برمبنای آن به بلاتر اطلاع دادند رسما پرونده‌ای جنایی از سوی دادستانی زوریخ علیه وی مفتوح شده و او تحت تحقیقات جنایی قرار دارد.

یکی از این مسایل امضای فروش حقوق پخش تلویزیونی به رییس پیشین فوتبال کاراییب جک وارنر در سال ۲۰۰۵ است.

یک پرداخت غیرقانونی در سال ۲۰۱۱ به مبلغ ۲ میلیون فرانک سوییس به میشل پلاتینی که گفته شده برای کارهای او در فاصله ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ پرداخته شده، دیگر موردی است که بلاتر را دوباره زیر سوال برده است.