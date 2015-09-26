نوآوری در خنک سازی سلولهای خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، پوشش جدیدی که محققان دانشگاه استنفورد ارایه کرده اند گرمای پرتوهای خورشیدی را جذب و به سمت فضا منعکس می کند و این درحالی است که هیچ اختلالی در فوتونهای دریافتی ایجاد نمی شود.

پیش بینی می شود درصورت تولید انبوه این نوع پوششهای سیلیکنی از آنها بتوان در خنک سازی طیف گسترده ای از تجهیزات در هوای باز نظیر سیستم تهویه مطبوع خودروها استفاده کرد.

به طور کلی و پس از یک روز تابش خورشید در یک روز آفتابی، دمای سلولهای خورشیدی به ۸۰ درجه سانتیگراد می رسد، حتی در روزهای سرد زمستان.

گرمای بیش از حدی که در این سلولها تولید می شود مشکلات زیادی را در عملکردشان ایجاد می کند به طوریکه عمر مفیدشان در قیاس با هزینه تولید چندان زیاد نیست و این درحالی است که همواره باید در معرض تابش نور خورشید قرار داشته باشند. در واقع همزمان با گرم تر شدن، بازده کاریشان کاهش می یابد.

بررسی ها نشان می دهد بازده کاری سلولهای خورشیدی استاندارد به ازای افزایش ۱۰ درجه سانتیگرادی حدود ۲۰ درصد کاهش می یابد.

اما به لطف دستاورد اخیر محققان دانشگاه استنفورد تا ۱۳ درجه از گرمای سلولهای خورشیدی جذب و کاسته می شود.