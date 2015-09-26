كارگاه تكنيك بازيگرى «مايزنر» در تئاتر باران

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تکنیک بازیگری «مایزنر» توسط احسان پایدار در تئاتر باران برگزار می شود که مرورى است بر تكنيك هايى كه سانفورد مايزنر استاد و معلم تأثيرگذار درام در طول پنجاه سال كارش از آنها استفاده كرده است.

این تکنیک ها توسط احسان پايدار درس خوانده مدرسه «Neighberhood Playhouse» نيويورك در سالن تئاتر باران برگزار می شود.

این دوره که اولين كارگاه بازيگرى با تكنيك مايزنر در ايران است از ١٨ مهر ماه به مدت سه روز برگزار می شود.

تکنیک بازیگری مایزنر توسط سنفورد مایزنر استاد امریکایی تئاتر خلق شد و گسترش یافت و تمرکز این تکنیک بر این است که بازیگر را به نحوی از ذهن خود بیرون بکشد که رفتارش کاملا غریزى شود.

برخی تمرینات تکنیک مایزنر تا امروز ریشه در «تکرار» داشته اند به گونه ای که کلمات در قیاس با واکنش ها و حرکات کم اهمیت تر جلوه کنند. در این تکنیک به جای توجه به افکار و احساسات درونی بازیگر نسبت به نقش مورد نظر، تمرکز اصلی بر رفتار بازیگر متقابل است. مایزنر پس از کار با لی استراسبرگ و استلا ادلر در گروه تئاتر و هنگام کار به عنوان سرپرست برنامه بازیگری در کالجی در شهر نیویورک، تکنیک خود را توسعه و اصلاح آن را برای ۵۰ سال ادامه داد.