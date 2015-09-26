دایره المعارفی از شهدای زن فارس وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خداداد ابراهیمی ظهر شنبه در همایش مشارکت و نقش زنان استان فارس در دفاع مقدس تأکید کرد: کار فرهنگی هیچگونه ارتباطی با مسائل سیاسی و جناحی ندارد اما متأسفانه تا به امروز تمامی این موارد با یکدیگر نگاه میشود.
وی تصریح کرد: شهدا به دنبال کار سیاسی نبودند و ما نیز نباید بهگونهای برنامهریزی کنیم که شهدا، جانبازان و ایثارگران را به این سمت حرکت دهیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تأکید کرد: به دلیل نگاهها و کارهای سیاسی بسیاری از فعالیتها و رشادتهای استان فارس نادیده گرفته میشود حتی مسئولین استان زمانی که میخواهند از یک شهید نام ببرند انتخاب کشوری دارند و اسمی از شهدای استان برده نمیشود.
سردار ابراهیمی افزود: بهطور مثال استان فارس روحانیون زیادی در جبههها داشت که امروز به دلیل نگاههای سیاسی نام از آنها وجود ندارد.
وی در خصوص وضعیت زنان نیز گفت: پس از گذشت سالها از پایان جنگ تحمیلی، هنوز دایره المعارفی از شهدای زن، جانبازان و ایثارگران زن و نقش زنان فارس در دفاع مقدس در استان فارس وجود ندارد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تصریح کرد:۱۵۲ شهید زن در استان فارس وجود دارد که متأسفانه نتوانستیم الگویی مناسب از آنها برای جامعه معرفی کنیم.
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