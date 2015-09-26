به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده در نقاط مختلف این کشور، علیه سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه شعار سر دادند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه، آزادی هرچه سریعتر زندانیان سیاسی را خواستار شدند.

رسانه های عربی اعلام کردند که مردم در شعارهای خود ضمن ابراز همبستگی با «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، خواستار آزادی فوری وی شدند.

این در حالی است که نظامیان رژیم آل خلیفه با حمله به این تظاهرات، اقدام به سرکوب شرکت کنندگان در آن کردند.