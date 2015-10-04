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۱۲ مهر ۱۳۹۴، ۵:۱۴

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد؛

ارائه سه خدمت جدید سربازی در اینترنت

ارائه سه خدمت جدید سربازی در اینترنت

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از ارائه سه خدمت جدید وظیفه عمومی در بستر اینترنت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید حمید صدرالسادات با بیان اینکه جوانان به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور در مقطعی از دوران جوانی با تخصص های مختلف علمی و تجربی در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته و برای توسعه اهداف ملی و امنیتی کشور نقش موثری دارند گفت: نقش و جایگاه سربازان در انسجام اجتماعی و هویت بخشی ملی، توسعه قانون مداری،نظم و انضباط اجتماعی و مشارکت در گسترش امنیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه سازمان وظیفه عمومی ناجا در هفته ناجا برنامه های مختلفی تدارک دیده است گفت: آگاه سازی و اطلاع رسانی به مشمولان و خانواده های آنان پیرامون قوانین و مقررات و نحوه ارائه خدمات سازمان به روش های مختلف انجام می شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از ارائه سه خدمت جدید تمدید و تعجیل موعد اعزام، درخواست صدور المثنی کارت معافیت و پایان خدمت و همچنین درخواست خروج از کشور به صورت اینترنتی همزمان با آغاز هفته ناجا خبر داد گفت : متقاضیان این خدمات می توانند با داشتن کد ملی و کد سخا به پایگاه اینترنتی vazifeh.police.ir مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهارکرد: در پایگاه اطلاع رسانی سازمان در سایت پلیس بخشی با عنوان مشاوره غیرحضوری برای ثبت پرسش متقاضیان و پاسخ به آنان در نظر گرفته شده است.

وی از بهره برداری رسمی از بخش استانی سامانه تلفن گویا ۰۹۶۴۸۰ در هفته ناجا خبر داد و گفت: این سامانه به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به پرسش‌های متقاضیان بوده و در ساعات اداری نیز نسبت به ارائه راهنمایی تخصصی از طریق کاربران مربوطه اقدام می‌ کند.

به گفته رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به مشمولان و خانواده آنان درباره قوانین، مقررات و ضوابط خدمت عمومی از طریق سامانه تلفن گویا امکان پذیر است.

وی با اشاره به برگزاری ملاقات عمومی و ارائه خدمات ویژه به مشمولان در طول هفته ناجا در سراسر کشور گفت: در این رابطه مسئولان سازمان ضمن حضور در برنامه ملاقات مردمی در مرکز نظارت همگانی(۱۹۷) و همچنین پاسخگویی روزانه به مراجعه کنندگان نسبت به انجام ملاقات مردمی و پاسخگویی به مشمولان در طول این هفته اقدام می‌کنند.

صدرالسادات با بیان اینکه مطابق روال سال‌های گذشته، با هماهنگی‌های به عمل آمده ، این سازمان در طول هفته ناجا کارشناسان مجرب خود را به بعضی از دبیرستان‌ها و دانشگاه های شهر تهران و شهرستان‌ها اعزام می کند، گفت: این اقدام با هدف برای آگاه‌سازی مخاطبان از قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی انجام می‌شود.

کد مطلب 2931031

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