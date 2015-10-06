به گزارش خبرنگار مهر، با آزادسازی قیمت‌ها و حذف سهمیه‌های بنزین، مردم این روزها تمایل چندانی برای استفاده از کارت سوخت شخصی خود برای خرید بنزین در جایگاه ندارند؛ موضوعی که مورد تایید جایگاه‌داران سوخت و مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم قرار گرفته است.

از سوی دیگر، همزمان با خانه نشین شدن کارت‌های شخصی سوخت خودروها، مردم به جای استفاده از کارت سوخت شخصی برای خرید بنزین از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده می کنند که این تغییر رویکرد با توجه به محدود بودن تعداد کارت جایگاه‌ها منجر به افزایش زمان سوخت گیری و شکل گیری صف در پیش روی پمپ بنزین‌ها شده است.

در این بین، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با دفاع از عملکرد و قابلیت‌های کارت های هوشمند سوخت، تاکید می‌کنند که عرضه کارتی بنزین ادامه می یابد و هیچگونه برنامه‌ای برای حذف کارت‌های بنزین نداریم.

در همین حال، بیژن زنگنه وزیر نفت هم شهریور ماه امسال در آخرین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با تائید مشکلات عرضه کارتی بنزین پس از آزادسازی قیمت‌ها، تاکید می کند، یک سناریو حذف کارت بنزین آزاد جایگاهداران و مجبور کردن مردم برای خرید بنزین با استفاده کارت بنزین شخصی تعریف شده است.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه با حذف کارت جایگاهداران احتمال افزایش مشکلات مردم وجود دارد و فعلا دنبال اجرای این سناریو نیستیم، یادآور شده است: از پیشنهادهای جدید برای سازماندهی وضعیت عرضه کارتی بنزین و کاهش مشکلات مردم استفاده می کنیم.

خرید کارتی بنزین جایزه‌ای می‌شود

به گزارش مهر، پس از آزادسازی قیمت بنزین، دولت یک محدوده زمانی برای مصرف سهمیه‌های بنزین ۷۰۰ تومان ذخیره‌سازی شده در کارت‌های سوخت تعریف کرد و قرار بود این سهمیه‌ها تا پایان شهریور ماه از چرخه عرضه و توزیع خارج شود و با مصوبه جدید تاریخ مصرف سهمیه‌های بنزین ۷۰۰ تومانی تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد.

بر اساس آخرین گزارش رسمی منتشر شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، باقیمانده بنزین ٧٠٠ تومانی در آخرین روز شهریورماه سال جاری حدود ٦٠١ میلیون لیتر است که از این مقدار ٤٧٤ میلیون لیتر مربوط به خودروها و بقیه که ١٢٧ میلیون لیتر بوده به موتورسیکلتها مربوط است.

در شرایط فعلی میانگین برداشت روزانه از باقیمانده موجودی بنزین ٧٠٠ تومانی ١٠ تا ١١ میلیون لیتر است که مطابق با گزارش وزارت نفت، تا پایان روز گذشته سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی کارت‌ها به حدود ۴۵۸ میلیون لیتر کاهش یافته است.

با اتمام دوره مصرف سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی کارت‌ها عملا ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم هم که از کارت سوخت شخصی برای خرید بنزین استفاده می کنند، به جمع طرفداران کارت سوخت جایگاهداران برای خرید بنزین می پیوندند و عملا استفاده از کارت شخصی بنزین به حداقل کاهش می یابد.

با این وجود، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اخیرا سناریوی جدیدی را به شورای اقتصاد پیشنهاد داده است که در صورت تصویب و ابلاغ آن، خرید بنزین با کارت سوخت شخصی مشمول پاداش و جوایزی خواهد شد.

منصور ریاحی قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هفته گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش مهر که مردم هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای استفاده از کارت هوشمند شخصی خود به منظور خرید بنزین در جایگاه‌ها ندارند، گفت: هم ‌اکنون چندین سناریو جدید برای افزایش انگیزه مردم به منظور استفاده از کارت‌های بنزین تعریف شده است که پیش بینی می‌شود تا دو ماه آینده، این سناریوها در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در صورت تعریف این سناریوها، انگیزه مردم برای استفاده از کارت هوشمند بنزین شخصی افزایش می‌یابد، تاکید کرد: هم‌اکنون در حال انجام رایزنی به منظور اخذ مجوز و مصوبات لازم از وزارت نفت و شورای اقتصاد برای اجرای این طرح جدید بنزینی هستیم.

ریاحی در پاسخ به پرسش دیگر مهر که آیا این امکان وجود دارد که با تعریف طرح جدید، مردم با استفاده از کارت بنزین شخصی خود از خرید بنزین و یا پاداش استفاده کنند، توضیح داد: هم‌اکنون چندین گزینه قیمتی و غیرقیمتی برای افزایش انگیزه مردم در استفاده از کارت‌های بنزین شخصی تعریف شده است که پس از تصویب و ابلاغ، جزئیات آن اعلام خواهد شد.

از این رو، پیش بینی می‌شود تا پایان آبان ماه سال جاری و همزمان با به پایان رسیدن تاریخ مصرف سهمیه‌های بنزین ۷۰۰ تومانی، دولت هم از سناریوی جدید بنزین خود و افزایش جذابیت استفاده از کارت سوخت شخصی برای خرید بنزین توسط مردم رونمایی کند.