ایران به دیپلماسی فرهنگی نیاز دارد/ ادامه روند آفرینش هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجید ملانوروزی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر روز گذشته ۱۳ مهرماه از هفتمین سمپوزیوم مجسمه سازی شهر تهران بازدید کردند. مرادخانی با اشاره به اینکه سال گذشته هم از این رویداد هنری بازدید کرده است، گفت: آنچه بیش از همه در این سمپوزیوم به چشم می‌آید فضای با نشاط حاکم بر سمپوزیوم و فعالیت دقیق و شایسته هنرمندان است.

وی افزود: هنرمندان ایرانی و خارجی حاضر در کنار هم به خوبی کار می‌کنند که این یک نوع دیپلماسی فرهنگی است و کشور ما به این نوع تعاملات نیاز دارد. همچنین برگزاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی می‌تواند در آینده گشایش‌هایی را ایجاد کند که بتوانیم عرصه هنر را باز نگاه داریم تا هم از تجربه هنرمندان در شهر استفاده بهینه کنیم و هم اقتصاد هنر را رونق ببخشیم.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی جامعه، مشارکت هنرمندان را در عرصه فرهنگ و هنر و توسعه پایدار مدیریت شهری و انسجام اجتماعی در حوزه ملی ضروری دانست و اظهار کرد: اهمیت نقش هنرمندان در سر زندگی و شادابی افراد جامعه بر کسی پوشیده نیست و این قشر خلاق و متعهد، رسالتی مضاعف در حوزه فرهنگ عمومی کشور دارند.

مرادخانی ادامه داد: معاونت هنری وزارت ارشاد همراه و حامی است و امیدوارم شهرداری نیز به رغم همه سختی‌ها برگزاری این سمپوزیوم را همچنان با انگیزه ادامه دهد. ما نیز از این رویداد هنری حمایت می‌کنیم زیرا به رغم سختی‌هایی که دارد سمپوزیوم مجسمه سازی تهران با خروجی بسیار خوبی که دارد برای آینده کشور موثر است.

همچنین مجید ملانوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز طی این بازدید ضمن تقدیر از سازمان زیباسازی نسبت به برگزاری سمپوزیوم‌های مجسمه‌سازی تهران گفت: خوشحالم سازمان‌هایی که توانایی و امکان جذب نیروهای متخصص را دارند با اهمیت به هنر در شهر این رویداد هنری را به سرانجام رسانده است.

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی گفت: امیدوارم مسئولان کمک کنند تا مردم از طریق هنر با شهر ارتباط بهتری برقرار کنند. در حال حاضر کار کردن در حوزه فضاهای شهری اقبال بیشتری برای هنرنمایی هنرمندان به ویژه مجسمه سازان دارد ولی این فضاها کمتر در اختیار هنرمندان قرار می‌گیرد و امیدوارم با جریان برپایی سمپوزیوم‌ها این روند تسریع شود.

ملانوروزی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی دارد با همکاری شهرداری و سازمان زیباسازی، روند آفرینش هنری در شهر را ادامه دهد تا فضای شهری بهتری داشته باشیم. همچنین در نصب مجسمه‌های سمپوزیوم باید نگاه کار‌شناسی وجود داشته باشد که در این مورد نیز ما آمادگی هرگونه همکاری را با سازمان زیباسازی شهر تهران داریم.

در بازدید از هفتمین سمپوزیوم مجسمه‌سازی شهر تهران، معاون امور هنری و مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی به همراه اعضای دبیرخانه سمپوزیوم از نزدیک شاهد آفرینش هنری هنرمندان شدند و با برخی از هنرمندان خارجی و داخلی به گفتگو پرداختند.

هفتمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران تا ۲۴ مهرماه در برج میلاد در دو بخش کارگاه سنگ و آهن در حال برگزاری است.