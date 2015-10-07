سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات وقوع این حادثه گفت: در پی وقوع این حادثه و تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی آتشنشانی ساعت ۱۹:۳۰ عصر دیروز آتشنشانان دو ایستگاه و گروه امداد و نجات را به محل حادثه واقع در سهراهآذری اعزام کرد.
وی گفت: در این حادثه یک دستگاه بونکر حامل بار بتون در حال حرکت در این مسیر با یک دستگاه موتورسیکلت به همراه سه سرنشین آن برخورد کرده و شدت حادثه به حدی بود که هر سه سرنشین موتور، زیر لاستیکهای کامیون محبوس شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران افزود: پس از بررسیهای بیشتر، مشخص شد موتورسیکلت نیز به همراه سرنشینان به طور کامل زیر کامیون رفته و هیچکدام از سه سرنشین آن توانایی خروج از زیر چرخهای کامیون را ندارند. آتشنشانان به سرعت محل حادثه را ایمنسازی کردند و با استفاده از جکهای مخصوص و بالشتکهای بادی، کامیون را بلند کرده و سپس هر سه تن راکب موتورسیکلت را از زیر چرخهای سنگین بیرون کشیدند.
ملکی با اعلام اینکه هر سه سرنشین موتور، تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه شدند، گفت: پس از بررسی علائم حیاتی مصدومان مشخص شد که راکب موتورسیکلت که مردی حدوداً ۴۰ ساله بود، به علت شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده و همسر وی به همراه مادرش، دو مصدوم این حادثه بودند.
وی گفت: آتشنشانان پس از ایمنسازی محل حادثه و انتقال موتورسیکلت و کامیون به محل امن، محل حادثه را تحویل عوامل راهنمایی و رانندگی دادند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: متاسفانه در اینگونه موارد، شهروندان همکاری لازم را با دستگاههای امدادی ندارند و با ازدحام در محل حادثه، باعث وقوع ترافیک سنگین و اخلال در عملیات و امدادرسانی به شهروندان نیازمند میشوند.
ملکی از شهروندان خواست در زمان وقوع یک حادثه، این ثانیهها هستند که سرنوشتسازند؛ از این رو از تجمع در مسیرهای منتهی به محل حادثه، فیلمبرداری بیمورد و مسدود کردن مسیرها و پارکدوبل جداً خودداری نمایند.
بر اساس این گزارش، آتشنشانان در ساعت ۲۰:۴۰ به عملیات خود خاتمه دادند.
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