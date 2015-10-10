محسن صالحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توافق اخیر صورت گرفته میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس این توافق‌نامه، توسعه صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفته است، به این معنا که زمینه‌ای فراهم شود تا صادرات غیرنفتی کشور رقابتی شود و در کنار این، بخشی از سود تسهیلات صادراتی کشور از سوی دولت پرداخت شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته دولت همواره توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار داده؛ همانطور که برای توسعه صادرات در قانون بودجه مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است اما به هرحال در توافق اخیری که میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت گرفته، مقرر شده است تا در صادرات خدمات فنی و مهندسی، صدور ضمانت‌نامه ها تسهیل شده و اعطای بخشی از یارانه سود تسهیلات نیز صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در واقع هدف این توافق‌نامه این است که بتواند صادرات را در سایر کشورها رقابتی کند. بر این اساس تصمیماتی اتخاذ شده است، ضمن اینکه براساس این توافق‌نامه، در مرحله اول، ۵۰ میلیارد تومان برای کمک به زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد؛ اگرچه پیش‌بینی شده ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به صادرات خدمات فنی و مهندسی و رقابتی شدن برخی کالاها در بازارهای صادراتی از طریق ارایه یارانه سود تسهیلات، اختصاص یابد.

به گفته صالحی نیا، در این توافق‌نامه اجازه انتشار اوراق مرابحه داده شده است که البته این امکان وجود دارد بخشی از سود آن، از محل همین اعتبار جبران شود تا حالت رقابتی شکل گیرد. در کنار این هم تخصیص یارانه سود تسهیلات از محل هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد به نحوی که روشی پیش‌بینی شده که بعد از تامین منابع لازم برای آن، اجرایی خواهد شد و براساس آن، با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر استان تخصیص صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در مرحله اول ۲۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها به عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت می‌شود که با تفاهم صورت گرفته با بانک‌ها تا ۵ برابر این مبلغ به عنوان یارانه سود تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت خواهد شد.

به گزارش مهر، اوراق مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده­ ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی هستند.