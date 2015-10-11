به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی جوانان آسیا صبح امروز با حضور ۱۶۸ جودوکار از ۲۳ کشور در تایلند آغاز شد که جودوکاران کشورمان در پایان مرحله مقدماتی رقابتهای روز نخست دو جودوکار کشورمان راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

در وزن ۶۶- کیلوگرم مهدی فتحی پور دور نخست "بورانگ سی" از تایلند را شکست داد و در ادامه برابر "بازارساد" از مغولستان را از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی رسید. سبحان رسولی در وزن ۷۳- کیلوگرم در اولین مبارزه "کوم پاپان" تایلند را از پیش رو برداشت و سپس "ریباحی" از قطر را ضربه فنی کرد و به نیمه نهایی راه يافت.

در بخش بانوان و در وزن ۵۲- کیلوگرم صدیقه قاسم زاده دور نخست "گان زوریچ" از مغولستان را شکست داد و سپس به قزاقستان باخت و به گروه بازنده رفت. زهرا نادری هم در وزن ۵۷- کیلوگرم پس از استراحت در مرحله نخست در ادامه به "واراسی " از کشور میزبان باخت و به گروه بازنده ها رفت.

در وزن ۵۵- کیلوگرم محمد رشنونژاد دور نخست "فونگ سامپائو" از تایلند را با ضربه فنی را از پیش رو برداشت و در ادامه برابر "کولدپ" از هند بازنده شده و به گروه شانس مجدد رفت. در وزن ۶۰- کیلوگرم محمد رضا صدیقی دور نخست در پیکار با"ینگ وی" از چین تایپه با ضربه فنی پیروز شد و سپس به قزاقستان باخت و راهی گروه بازنده ها شد.

رقابتهای جودو قهرمانی جوانان آسیا به مدت دو روز در تایلند برگزار می شود.