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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۵۹

جودو قهرماني آسيا - تايلند

پنج جودوکار جوان ایران فردا به دیدار رقبای خود می روند

پنج جودوکار جوان ایران فردا به دیدار رقبای خود می روند

رقابتهای  جودو قهرمانی جوانان آسیا فردا دوشنبه  با برگزاری رقابتهای اوزان سنگین به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر ، شانزدهمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی جوانان آسیا با حضور جودوکارانی از ۲۳ کشور در بانکوک جریان دارد. این رقابتها فردا دوشنبه پیگیری می شود که ۵ جودوکار از کشورمان به دیدار رقبای خود می روند.

در وزن ۸۱- کیلوگرم پسران نیک اقبال که مدال نقره دوره قبل را در کارنامه دارد دور نخست استراحت دارد و سپس به دیدار برنده مبارزه دیدار فیلپین و تاجیکستان می رود. در این وزن ۱۱ جودوکار حضور دارند.حامد رشیدی در وزن ۹۰- کیلوگرم  در میان ۱۲ جودوکار دور نخست به مصاف «ویکروم» از هند خواهد رفت و در صورت برتری به دیدار «فرمانوف» از ازبکستان می رود.

رامین صفویه جودوکار وزن ۱۰۰- کیلوگرم کشورمان در اولین دیدار به مصاف «لئو گان» از چین تایپه می رود و در صورت برتری «هونگ» از کره جنوبی را پیش رو خواهد داشت. در این وزن هم ۱۱ جودوکار حضور دارند.

اما در بخش بانوان و در وزن ۶۳- کیلوگرم فاطمه آقاجانی دور نخست استراحت دارد و در ادامه با  «کیم جین»از کره شمالی پیکار می کند. همچنین زهرا باقری در وزن ۷۸- کیلوگرم "تسونگ" از هنگ کنگ را پیش رو دارد.

تیم ملی کشورمان در روز نخست این مسابقات دور مدال برنز توسط محمد رشنونژاد و مهدی فتحی پور کسب کرد.

کد مطلب 2937921

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