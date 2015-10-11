پنج جودوکار جوان ایران فردا به دیدار رقبای خود می روند

به گزارش خبرنگار مهر ، شانزدهمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی جوانان آسیا با حضور جودوکارانی از ۲۳ کشور در بانکوک جریان دارد. این رقابتها فردا دوشنبه پیگیری می شود که ۵ جودوکار از کشورمان به دیدار رقبای خود می روند.

در وزن ۸۱- کیلوگرم پسران نیک اقبال که مدال نقره دوره قبل را در کارنامه دارد دور نخست استراحت دارد و سپس به دیدار برنده مبارزه دیدار فیلپین و تاجیکستان می رود. در این وزن ۱۱ جودوکار حضور دارند.حامد رشیدی در وزن ۹۰- کیلوگرم در میان ۱۲ جودوکار دور نخست به مصاف «ویکروم» از هند خواهد رفت و در صورت برتری به دیدار «فرمانوف» از ازبکستان می رود.

رامین صفویه جودوکار وزن ۱۰۰- کیلوگرم کشورمان در اولین دیدار به مصاف «لئو گان» از چین تایپه می رود و در صورت برتری «هونگ» از کره جنوبی را پیش رو خواهد داشت. در این وزن هم ۱۱ جودوکار حضور دارند.

اما در بخش بانوان و در وزن ۶۳- کیلوگرم فاطمه آقاجانی دور نخست استراحت دارد و در ادامه با «کیم جین»از کره شمالی پیکار می کند. همچنین زهرا باقری در وزن ۷۸- کیلوگرم "تسونگ" از هنگ کنگ را پیش رو دارد.

تیم ملی کشورمان در روز نخست این مسابقات دور مدال برنز توسط محمد رشنونژاد و مهدی فتحی پور کسب کرد.