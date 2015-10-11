میزان ارجاع به مقالات دانشگاه علم و صنعت ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تورج محمدی امروز در نشست خبری گفت: میزان تعداد ارجاعات به مقالات این دانشگاه در سال ۲۰۱۳ تنها ۲۷۰۰ ارجاع بود که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۱۲ هزار و ۱۰۰ مورد و در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۵ به ۷۳۰۰ مورد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علم و صنعت طبق رتبه‌بندی موسسه تایمز، جزو ۵۰۰ دانشگاه اول دنیا قرار گرفته است و بخشی از ارتقای این رتبه به دلیل افزایش ارجاعات دانشمندان جهان به مقالات این دانشگاه بوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، شاخص‌های متعددی مورد توجه است که ارجاع به مقالات نیز جزو این شاخص‌هاست و طی سال‌های گذشته به دلیل کیفیت مطلوب مقالات علمی دانشگاه علم و صنعت، میزان ارجاعات به مقالات این دانشگاه افزایش یافته است.

محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه علم و صنعت، بنابراین استانداردهای مربوط به ارزیابی سالانه اساتید متفاوت از دیگر دانشگاه‌هاست و اگر اساتیدی با استانداردهای دانشگاه فاصله داشته باشند، پرونده این افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد.