خسارت ۹۷۰ میلیارد ریالی طوفان و سیل به مازندران

علیاصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سیل و طوفان پنجشنبه هفته گذشته به بخشهای مختلف خسارت زده است گفت: این حادثه همه شهرستانهای استان را درگیر کرده است.
وی بابیان اینکه در بخش مسکن نیز شاهد خسارتهای زیادی هستیم گفت: توزیع ورق ایرانی و گالوانیزه برای پوشش سقف اماکن خسارتدیده در حال انجام است.
وی تصریح کرد: خسارت برآورده شده به دلیل گستردگی و پراکندگی شهرستانها هنوز نهایی نشده است و تاکنون میزان خسارت ۹۷ میلیارد تومان برآورد شد.
احمدی با اظهار اینکه همه شهرستانها دچار آبگرفتگی شدند افزود: در هشت شهرستان استان ازجمله ساری شاهد بروز خسارتهایی در بخش مسکن و برق بودهایم.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران یادآور شد: در بخش کشاورزی نیز شاهد بروز خسارتهای زیادی براثر سیل و طوفان هستیم.
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