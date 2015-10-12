صعود صفویه و باقری به نیمه نهایی/ سه جودوکار در گروه شانس مجدد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۱۶۸ جودوکار از ۲۳ کشور روز گذشته در بانکوک تایلند آغاز شد. در نخستین روز این مسابقات رشنونژاد و فتحی‌پور موفق به کسب دو مدال برنز برای تیم کشورمان شدند.

اما امروز تیم جوانان ایران ۵ نماینده در دو بخش دختران و پسران دارد که برای رامین صفویه و زهرا باقری برای در مرحله نیمه نهایی مبارزه می کنند ، نیک اقبال ، رشیدی و آقاجانی هم در گروه شانس مجدد به دنبال کسب مدال برنز هستند.

در وزن ۸۱- کیلوگرم ایمان نیک اقبال دور نخست استراحت داشت و سپس مقابل «مرادوف» از تاجیکستان با اخطار نتیجه را واگذار کرد و به گروه بازنده‌ها رفت. وی در اولین دیدار در این بخش «شکیروف» از قرقیزستان را پیش رو دارد.

حامد رشیدی در وزن ۹۰- کیلوگرم در اولین دیدار «ویکروم» از هند را ضربه فنی کرد و سپس در مبارزه با «فرمانوف» از ازبکستان بازنده شد و او نیز راهی گروه بازنده شد. رشیدی هم در گروه شانس مجدد «انختوشین» از مغولستان را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۱۰۰- کیلوگرم رامین صفویه در اولین «لئو گان» از چین تایپه را با ضربه فنی شکست داد. وی دور بعد باید با «هونگ جین سو» از کره‌جنوبی را نیز مغلوب کرد و به نیمه نهایی صعود کرد. نماینده کشورمان برای صعود به دیدار نهایی «یوشینوبو» از ژاپن را پیش رو دارد.

در بخش بانوان و در وزن ۶۳- کیلوگرم فاطمه آقاجانی پس از در دور نخست ، دور دوم مقابل «کیم جین» از کره‌شمالی بازنده شد. وی نیز در گروه شانس مجدد «هسیائو» از چین تایپه را پیش رو دارد. همچنین زهرا باقری در وزن ۷۸- کیلوگرم «تسونگ» از هنگ کنگ را با ضربه فنی شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. باقری برای صعود به دیدار پایانی در یک دیدار سخت «یاماموتو» از ژاپن را پیش رو دارد.

این مسابقات عصر امروز در بانکوک به پایان می‌رسد.