اسلحه کشی در کنسرت شهرام ناظری صحت دارد

مجتبی جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید اسلحه کشی در کنسرت شهرام ناظری اظهار داشت: این اتفاق بدین شرح بوده که ظاهرا فردی در خارج از محوطه سالن اقدام به دست فروشی و از توجه به تذکرات خودداری کرده است که ماجرای اسلحه کشی پیش می آید.

وی با اظهار بی اطلاعی از عنوان و نام فرد خاطی در جریان اسلحه کشی گفت: امیدواریم دستگاه های مسئول با فرد خاطی برخورد کنند.

جوهری ادامه داد: حراست سالن با دیدن مشاجره و اسلحه موضوع را اطلاع داد و ما همان روز گزارش این اتفاق را مکاتبه کردیم.

وی افزود: ما فقط سالن همگانی را در اختیار آنها قرار دادیم و حراست سالن موضوع را گزارش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش خبری در رسانه های غیر رسمی مبنی بر اسلحه کشی در کنسرت شهرام ناظری منتشر شد که بلا فاصله از سوی مسئولان مختلف تکذیب شد اما اداره کل ورزش و جوانان به عنوان متولی محل اجرای کنسرت این خبر را تایید می کند.