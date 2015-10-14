به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا داداش زاده، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: اپراتورها موظف هستند قبل از تمدید بسته های اینترنتی کاربر را مطلع کنند، در غیر اینصورت جریمه و خسارت کاربر توسط اپراتور پرداخت می شود.

وی در ارتباط با افزایش فشاری که علیه اپراتورهای موبایل در ارائه بسته های اینترنتی وجود دارد توضیح داد: همانطور که مسلم است اپراتورها به عنوان شرکت های بزرگ با اشتباهی کوچک اعتبار خود را از بین نخواهند برد؛ اما اگر کاربری مدعی تخلف است می تواند شکایت خود را اعلام کند.

داداش زاده درباره نحوه شکایت کاربران از اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی گفت: اگر مواردی به عنوان شکایت از اپراتورهای ارتباطی و مخابراتی وجود داشته باشد، در جهت تسهیل و تسریع در احقاق حقوق کاربران و نیز جلوگیری از سردرگمی آن ها به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین تاکید کرد: اپراتورها موظف هستند با اتمام مهلت استفاده از بسته های اینترنتی کاربران را برای تمدید مجدد بسته فعلی مطلع کنند.

داداش زاده با بیان این که اگر کاربری مدعی است اپراتور بدون اطلاع رسانی بسته اینترنتی را تمدید کرده است گفت: سامانه ای برخط برای نظارت بر اپراتورها در سازمان تهیه و تنظیم شده که با ورود اطلاعیه اولیه کاربر می توان از نحوه ارتباط آن شخص با اپراتور میزبان آگاه شد.

وی در ارتباط با صحت ادعای کاربر درباره عملکرد اپراتور، توضیح داد: اگر با نظارت دقیق بر ارتباط کاربر و اپراتور خطایی را از طرف اپراتوری مشاهده کردیم آن اپراتور جریمه می شود و میزان خسارت کاربر نیز به او پرداخت می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این سامانه به صورت کاملا هوشمند عمل می کند خاطرنشان کرد: این سامانه فقط برای رسیدگی به کاربران تلفن همراه نیست بلکه افرادی که از اینترنت ثابت استفاده می کنند نیز می توانند از این سامانه هوشمند استفاده کنند و عملکرد اپراتور میزبان را در نحوه خدمات رسانی مشاهده کنند.