امکان لغو تحریم های ضد روسیه با اجرای توافق مینسک وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا گفت که اگر اجرای توافق مینسک ادامه یابد، امکان لغو تحریم های آمریکا علیه روسیه وجود دارد.

کری در این باره گفت: اگر روند اجرای توافقنامه مینسک به همین شکل که از آخرین نشست گروه نرماندی در پاریس تاکنون شاهد آن بوده ایم ادامه یابد، ممکن است تصمیم هایی درباره تحریم های اعمال شده علیه روسیه اتخاذ شود.

وزیر امور خارجه آمریکا ادامه داد: واشنگتن قصد آسیب زدن به مردم روسیه را نداشته، بلکه تلاش می کند تا با تحریم های اعمالی علیه این کشور، در راستای حل بحران و درگیری ها در اوکراین حرکت نماید.

شایان ذکر است از زمان همه پرسی الحاق کریمه به روسیه، تنش ها میان اوکراین و روسیه افزایش یافته است. در این میان آمریکا، اروپا و برخی از کشورها برای مقابله با روسیه و به بهانه حمایت از اوکراین تحریم هایی را علیه مسکو به اجرا در آورده اند.

کشورهای غربی به بهانه حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین اقدام به تحریم روسیه کرده است؛ اقدامی که روسیه بارها آن را رد کرده است.