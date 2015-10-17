جوانان جودو در اردوی جهانی/کادرفنی به مدیران فدراسیون گزارش داد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی جوانان جهان از اول آبان‌ماه به میزبانی امارات در ابوظبی برگزار می‌شود که به همین منظور تمرینات آماده‌سازی تیم جودو حوانان ایران با حضور ۱۳ جودوکار از صبح امروز زیر نظر کادر فنی آغاز شد.

تیم جودو نوجوانان ایران هفته گذشته عنوان نایب قهرمانی آسیا را با کسب ۵ مدال طلا و برنز کسب کرد و قرار است صبح فردا در جلسه کادر فنی با مسئولان فدراسیون اسامی نفرات اعزامی به این دوره از رقابتها مشخص و اعلام شود. در همین رابطه کادرفنی تیم‌های جوانان و نوجوانان با حضور در جلسه کمیته فنی گزارشی از عملکرد آینده سازان جودو در رقابتهای قهرمانی آسیا ارائه داد.

این جلسه با حضور رستگار رئیس، میراسماعیلی نایب رئیس و بلوطی رئیس، دبیر فدراسیون، رضوی رئیس کمیته فنی، درخشنده، هدایت‌پور، علمی، کیهان، مدنی، خان بابایی و خانم پورامین تشکیل شد که ابتدا کادر فنی تیم‌های نوجوانان و جوانان در دو بخش بانوان و آقایان در خصوص عملکرد این تیم‌ها در رقابتهای قهرمانی آسیا گزارش داده و نقاط ضعف و قوت این تیم‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

پس از آن در خصوص نحوه حضور دو تیم از ایران در مسابقات کوراش قهرمانی جهان، چگونگی انتخاب کادر فنی و نفرات تشکیل دهنده تیم‌ها بحث و بررسی شد. در پایان نیز آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کمیته فنی مورد بازبینی قرار گرفت.

از سوی دیگر، جودوکاران نونهالی که طی حضور در دومین جشنواره سراسری کشوری و مسابقات قهرمانی کشور از سوی کادر فنی انتخاب شده و در دوره قبلی اردو مسابقات انتخابی شرکت کرده بودند، اواخر هفته گذشته در یک اردوی آموزشی شرکت کردند.

در این اردو کادر فنی تیم جودو نونهالان با ارائه برنامه‌های آموزشی نونهالان را با اصول فنی مبارزه، کسب امتیاز و تاکتیک‌های حفظ امتیاز آشنا شدند.

این اردوها به منظور پشتوانه‌سازی جهت جایگزینی تیم جودو نوجوانان ایران برای رقابتهای سال‌های آتی برگزار می‌شود.