تورج نصر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های فعلی خود در حوزه دوبله، گویندگی و بازی بیان کرد: در حال حاضر در سریال «معمای شاه» به کارگردانی محمدرضا ورزی نقش آقای مخدومی را بازی می کنم؛ شخصی که به دنبال خبرهای دسته اول است.

وی افزود: این شخص به نوعی فضول محله یا خبرچین است که در محله ای به نام منیریه سکونت دارد و پاتوقش هم در یک رستوران است. در این محله اتفاقات بسیار زیادی از قبیل درگیری‌ها، تظاهرات و... رخ می دهد. با این حال نقش از مایه های طنز برخوردار است و به گفته کارگردان این نقش قرار است کمی داستان را شیرین کند.

نصر با اشاره به بازیگران زیادی که در سریال «معمای شاه» بازی دارند از همبازی های خود در صحنه های سریال اینگونه گفت: من در این سریال با بازیگرانی چون رسول نجفیان، وحید نفر، محمدرضا شریفی‌نیا و فرهاد بشارتی همبازی هستم و تصویربرداری کار تا پایان سال ادامه دارد.

دهه ۶۰ همه کارهای تصویری ماندگار بودند

این دوبلور سینما و تلویزیون که در فیلم سینمایی «پنج تا پنج» به کارگردانی تارا اوتادی نیز بازی کرده است درباره بازی در سریال‌های تلویزیونی عنوان کرد: من سال گذشته فیلم «پنج تا پنج» را بازی کردم و سعی می کنم حضور چندانی در تلویزیون نداشته باشم، مگر اینکه کار ماندگاری باشد. دهه ۶۰ همه کارهای تصویری ماندگار بودند به گونه ای که مردم همچنان تکرار آن سریال ها را تماشا می کنند و هنوز نقش مرا با نام آقای شهروندی به یاد دارند. با این حال، کار اصلی من دوبلاژ است، اما متاسفانه مدت هاست که فیلم خوب هم خریداری نمی شود.

بازیگر سریال «معمای شاه» با اشاره به دوبله فیلم ها ادامه داد: در حال حاضر بیشتر پشت صحنه فیلم ها و یا آثار چینی، هندی و کره‌ای‌ را دوبله می کنیم، به گونه ای که خودمان هم شبیه چشم بادامی‌ها شده ایم. تحریم ها هنوز تمام نشده است و تا چند ماه دیگر مشخص می شود که می توانیم فیلم های خوب و جدید بخریم، یا خیر.

وی از دوبله کارتون «دوست من درازگوش» سخن گفت و بیان کرد: این کارتون را به تازگی دوبله کردم و برای پخش از کانال پویا آماده شده است. این اثر برای رده سنی کودکان و نوجوانان است، اما از آنجایی که فیلم خوبی برای بزرگترها وجود ندارد، من پیشنهاد می کنم که آنها هم همراه با فرزندان خود این کارتون را تماشا کنند.

حیف است که هنرمندان رادیو در خانه های خود بنشینند

بازیگر برنامه طنز «کوی نشاط» که از آنتن رادیو ایران پخش می شد، درباره تعطیلی این برنامه عنوان کرد: این برنامه شنونده زیادی داشت و بعد از آخرین قسمت که چندی پیش روی آنتن رفت، بسیاری از مردم با من تماس گرفتند و یا پیامک دادند و دلایل پایان یافتن این برنامه را جویا شدند.

این دوبلور و بازیگر درباره تعطیل شدن برنامه های طنز رادیو اظهار کرد: دلیل اصلی، نبود بودجه است اما ظاهرا برنامه های طنز رادیو زیاد شده است و از نظر مسئولان این برنامه ها باید کاهش پیدا کند.

بازیگر برنامه طنز «کوی نشاط» با اشاره به تعطیلی این برنامه های طنز اظهار کرد: هم اکنون افرادی مثل عباس محبی، منوچهر آذری، رضا عبدی و علیرضا جاویدنیا که در برنامه های «کوی نشاط» و «جمعه ایرانی» حضور داشتند بی‌کار هستند. اینها سال ها در رادیو کار کرده اند و از جایگاه خوبی هم برخوردار هستند و حالا حیف است که در خانه های خود بنشینند. کار اصلی من دوبلاژ است و اگر در رادیو نباشم، می توانم به کار دیگر بپردازم اما حیف است که این هنرمندان در رادیو حضور نداشته باشند و در خانه های خود بی کار بمانند.

وی در پایان با بیان اینکه بهتر است برنامه های طنز از نویسنده های خوبی برخوردار باشد، گفت: اکنون متن اکثر برنامه ها شبیه به هم شده است و سر هر برنامه ای که می روید، احساس می کنید قبلا متن را خوانده اید و این یکی از معضلات کار ما شده است.