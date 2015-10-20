به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «خواب است پروانه» نوشته و کارگردانی مزدک میرعابدینی که محصول سال ۸۹ است و یک درام روانشناسانه به حساب می آید به زودی در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران خواهد شد.

زمان اکران این فیلم سینمایی هنوز به طور قطعی مشخص نشده است اما نیمه آبان و یا نیمه دوم آذرماه، دو زمانی است که برای نمایش این فیلم در گروه «هنر و تجربه» پیشنهاد شده است.

«خواب است پروانه» داستان دکتر علی زمانی روانکاو است که هر سه ماه یکبار جلسات خود را با دوربین ضبط می‌کند تا از میان مراجعان جدیدش یک نفر را برای ادامه روند درمان انتخاب کند، اما این بار برای انتخاب فرد دلخواه به مشکل بر می‌خورد.

این فیلم با مدت زمان ۶۴ دقیقه به بررسی رابطه روانکاو و مریض می پردازد که در مواقعی ممکن است جایشان با یکدیگر عوض شود. محمد احمدی تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده دارد.

مهران احمدی، فروغ قجابگلی، ساناز بیان، ساناز قطب، شقایق احمدی، مسعود مطلوبی، رضا مرتضوی، نسترن پیكانو و مزدک میرعابدینی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل تولید «خواب است پروانه» عبارتند از: تهیه كننده و مدیر فیلمبرداری: محمد احمدی، مدیر تولید: سیدسعید رضوی، تصویربردار: محمد احمدی، صدابردار: شهاب رضایی، دستیار كارگردان و برنامه ریز: ساناز قطب، دستیار تصویربردار و نور: مهدی خواجه حسینی، گریم: همراز بیان، عكاس: همدم حق گو، دستیار صحنه: نوید انصاری، محصول کویر فیلم.