  1. استانها
  2. اردبیل
۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۲۶

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اردبیل خبر داد؛

۱۰ امامزاده شاخص اردبیل میزبان اجتماع رهروان زینبی می‌شود

۱۰ امامزاده شاخص اردبیل میزبان اجتماع رهروان زینبی می‌شود

مشگین شهر – مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل از برگزاری اجتماع عظیم رهروان زینبی در ۱۰ امامزاده شاخص این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اکبر قیامی عصر شنبه در حاشیه عزاداری عاشورائیان مردم مشگین شهر در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مراسم طی روز دوازدهم محرم در امامزاده های اردبیل، مشگین شهر و خلخال برگزار خواهد شد.

وی اجتماع عظیم رهروان زینبی را با هدف تبلیغ فرهنگ حجاب و عفاف و در لبیک‌گویی به ندای حضرت زینب (س) در افشای حقایق حاکمیت فاسق یزید و ظالمان روزگار دانست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه این همایش جزو ده ها برنامه این سازمان برای ایام محرم بود، تصریح کرد: همایش شیرخوارگان حسینی، تجمع «احلی من العسل» ویژه نوجوانان حسینی، سوگواره بصیرت عاشورایی، اعزام مبلغ از قم  از دیگر برنامه های اجرا شده در دهه اول محرم بود.

وی با بیان اینکه محور اجرایی این برنامه ها امامزاده های شاخص استان بوده است، بیان داشت: تاکنون تجمع شیرخوارگان حسینی در ۹ بقعه و امامزاده و همایش «احلی من العسل» نیز ۹ بقعه و امامزاده شاخص استان اردبیل برگزار شده است.

قیامی سخنرانی‌ با حضور ۳۸ نفر از علما و روحانیون اعزامی از قم در امامزاده‌های اردبیل را یادآور شد و عنوان کرد: سوگواره بصیرت عاشورایی هم با حضور عزاداران حسینی و در راستای تکریم شعائر اسلامی اجرا شد.

وی از طنین انداز شدن ندای «لبیک یا حسین» در قالب همایش حسینی در امامزاده‌های مشگین شهر خبر داد و متذکر شد: این همایش در امامزاده های سیدسلیمان فخرآباد و سید ابراهیم لاهرود برگزار و فریاد لبیک یا حسین (ع) طنین انداز شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با بیان اینکه این همایش پیش از این طی روزهای اول تا هشتم محرم در ۱۰ امامزاده شاخص استان نیز برگزار شده بود، یادآور شد: مهمترین همایش مردمی لبیک یا حسین (ع) همزمان با دوم محرم در امامزاده سید صدرالدین اردبیل به نمایش درآمد.

کد مطلب 2948999
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها