به گزارش خبرنگار مهر، علی کرانی ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه هماهنگی برگزاری نوزدهمین کنگره ملی همکاری‌های دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی در خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر کار برای بخش خصوصی با وجود مشکلات ایجاد شده و اقتصاد دولتی حاکم بر استان سخت شده است.

وی افزود: فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی تا حدودی از نظر انجام کارهای عملی ضعیف هستند و باید با آموزش‌های عملی و کارورزی بیشتر پایه‌های آموزشی عملی آنها را تقویت کنیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان تصریح کرد: مسئولان کشوری به هر چیزی نگاه ملی دارند جز اینکه مردم خوزستان روز به روز در حال ضعیف تر شدن هستند. باید به استان نگاه ملی داشته باشند و این حق مردم خوزستان است که تجهیزات فنی و مهندسی را در همین استان داشته باشند.

کرانی عنوان کرد: زیرساخت‌های خوزستان با تردد دکل‌های حفاری تخریب شده، محیط‌زیست آلوده‌شده و بیماری‌های مختلفی هم در استان ایجاد می‌شود. بنابراین در قبال این مسائل باید برای مردم خوزستان هزینه کنند.

وی بیان کرد: این‌چنین کنگره‌هایی باید در استان برگزار شود تا سهم خوزستان هم بیش از پیش دیده شود. استان اصفهان نفت ندارد ولی سمینار نفت در این استان برگزار می‌شود و این به معنای استفاده از فرصت‌های خوزستان است. متأسفانه به اسم نگاه ملی در حال بردن داشته‌های خوزستان هستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با اشاره به نادیده گرفتن سهم خوزستان در بسیاری از بخش‌ها گفت: صندوق توسعه ملی باید صنایع خوزستان را یک بار برای همیشه بازسازی کرده و از این استان بیشتر حمایت کند.

کرانی تأکید کرد: باید بین بخش دانشگاه و بخش استاد ـ شاگردی صنعت ارتباط بیشتری برقرار شده و با برگزاری چنین کنگره‌هایی به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی بیشتر اقدام کنیم.

وی یادآور شد: چند سال قبل طی تفاهم‌نامه‌ای که با مناطق نفت‌خیز منعقد کردیم، مقرر شد تا سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان در خوزستان هزینه کنند، ولی حتی یک ریال هم هزینه نکرده‌اند. اگر به وعده خود عمل می‌کردند بسیاری از مشکلات از جمله بیکاری در خوزستان حل می‌شد. اشتغال‌زایی باید پایدار باشد و ایجاد شغل برای چند ساعت که رفع بیکاری و یا کاهش آن محسوب نمی‌شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان گفت: اقدام استاندار خوزستان در برگزاری کنگره ملی همکاری دولت، دانشگاه و صنعت فرصت جدیدی برای همگرایی و تمرکز نسبت به داشته‌های خوزستان و همچنین رفع مشکلات صنایع استان فراهم می‌کند که قابل‌تقدیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه با حضور مسئولان آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای خوزستان و کارآفرینان بخش غیردولتی در سالن جلسات آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسرانه شهید چمران برگزار شد.

این کنگره ۳۰ دی ماه با حضور ۷۰۰ نفر از نخبگان، کارآفرینان، صاحبنظران، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در اهواز برگزار می شود. ۳۰۰ نفر از مهمانان این همایش برون استانی و از مسئولان عالی رتبه صنایع، وزارتخانه ها و مراکز آموزش عالی کشور هستند.