اعتبار بدون بهره به صنعتگران خوزستان تخصیص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه هماهنگی برگزاری نوزدهمین کنگره ملی همکاری‌های دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی در خوزستان اظهار کرد: استادکارهای ما در گذشته عموماً کسانی بودند که طرح آموزشی ۱۸ ماهه را در کشور آلمان گذرانده بودند.

وی افزود: در گذشته به دانشجویان رشته‌های فنی اعلام کردیم تا در کارگاه‌های ما آموزش‌های لازم و کاربردی را در قالب دوره‌های کارورزی بگذرانند. در کارگاه‌های ما همواره به روی دانشجویان فنی باز بوده تا بتوانند از آموزش‌های عملی به خوبی بهره بگیرند.

تصریح کرد: توسعه صنعت خوزستان باید در حاشیه برگزاری این کنگره مورد توجه قرار بگیرد. صندوق توسعه ملی جزو حقوق خوزستان‌ است و باید از منابع ملی که سهم عمده‌ آن از خوزستان استحصال می‌شود، اعتباری را بدون بهره در اختیار صنعتگران این استان قرار بدهند تا خود را به‌روز رسانی کرده و توسعه دهند.

احمدزاده بیان کرد: خوزستان به لحاظ موقعیت راهبُردی که دارد باید صنایع توانمندی هم داشته باشد. باید از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نوسازی تجهیزات مراکز آموزش مهارتی خوزستان استفاده شود.

مشاور اجرایی کنگره نیز در این جلسه عنوان کرد: در خارج از کشور دو سوم از آموزش‌ها را اول به صورت عملی گذرانده و بعد هم یک سوم باقیمانده آموزش را به صورت تئوری می گذراندند که این شیوه بسیار خوب و مؤثری در راستای تقویت توانایی فارغ‌التحصیلان فنی است.

عبدالعلی شهابی نژاد ادامه داد: پیشنهاد اجرای چنین طرحی در ایران را به مسئولان بالادستی ارائه دادیم ولی به دلیل کمبود تجهیزات و امکانات قابلیت اجرا در کشور را نداشت.

وی یادآور شد: امکان‌سنجی از کارگاه‌های انجمن قطعه سازان باید در کنار نیازسنجی دانشجویان توسط کارشناسان دانشگاه انجام‌شده و سپس نسبت به انجام آموزش‌های لازم در کارگاه‌ها اقدام کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه با حضور مسئولان آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای خوزستان و کارآفرینان بخش غیردولتی در سالن جلسات آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسرانه شهید چمران برگزار شد.

این کنگره ۳۰ دی ماه با حضور ۷۰۰ نفر از نخبگان، کارآفرینان، صاحبنظران، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در اهواز برگزار می شود. ۳۰۰ نفر از مهمانان این همایش برون استانی و از مسئولان عالی رتبه صنایع، وزارتخانه ها و مراکز آموزش عالی کشور هستند.