واکنش دامپزشکی به شیوع بیماری «لکه سفید» میگو

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دامپزشکی کشور در واکنش به خبر " هجوم بیماری لکه سفید به مزارع میگو/ کاهش ۵۰ درصدی تولید" اعلام کرد: بیماری لکه سفید میگو مهم‌ترین بیماری میگوهای پرورشی است که در تمام دنیا گسترش داشته و در کشور ما نیز از سال ۱۳۸۱ تاکنون در مناطق مختلف کشور گزارش شده است. تنها راه مقابله با این بیماری اقدامات امنیتی زیستی در جهت پیشگیری از ورود عامل بیماری‌زا به مراکز تکثیر ومزارع پرورش میگو، ردیابی سریع ویروس و امحاء بچه میگو های تولیدی، مدیریت بیماری در مزارع پرورشی با رعایت شرایط مدیریت بهینه پرورش و کاهش استرس های محیطی توسط پرورش دهنده است که این اقدامات در تمامی کشورهای صاحب صنعت انجام می‌شود.

در سال‌جاری نیز این ویروس در برخی از مزارع پرورشی مجتمع‌های پرورش میگوی کشور ردیابی شد که بلافاصله توسط سازمان دامپزشکی، این موضوع به پرورش دهندگان اطلاع رسانی و در این راستا تعداد ۱۳ تانک حاوی بچه میگو معدوم شد تا از ورود آلودگی به مزارع پرورشی جلوگیری شود ضمن اینکه ۲ استخر پرورشی نیز بعد از تائید نهایی معدوم سازی شد.

با رعایت این موارد، علیرغم حضور ویروس در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و تعداد زیادی از مزارع پرورشی بوشهر، تولید و برداشت مناسبی صورت گرفته است.

همچنین علی‌رغم تذکرات سازمان دامپزشکی مبنی بر احتمال بروز بیماری با توجه به در گردش بودن ویروس آن و تغییرات جوی ابتدای مهر ماه، بدلیل تأخیر در برداشت میگو پرورشی برخی از مزارع پرورشی در گیر بیماری شدند که با تلاش گسترده سازمان‌های مربوطه از جمله دامپزشکی و شیلات و هماهنگی با مراکز عمل آوری نسبت به جمع آوری میگو ها اقدام شد و بنابراین در حال حاضر قسمت عمده‌ای از میگوهای پرورشی استان بوشهر برداشت شده است.

این در حالی است که مجتمع پرورش میگو گواتر در استان سیستان و بلوچستان (چابهار) علیرغم چندین مورد بروز بیماری در سال‌های قبل، در سال جاری بارعایت مدیریت زمان پرورش و اجراء دستورات بهداشتی ابلاغ شده توسط سازمان‌های دامپزشکی و شیلات در سال جاری بدون بروز بیماری توانست میزان تولید خود را به ۲ برابر برساند و تمامی محصول تولیدی را برداشت کند؛ حضور سازمان دامپزشکی در تمامی مراحل تولید و نیز اقدامات بهداشتی انجام شده در سال جاری باعث از سر گیری تولید موفق در مجتمع گواتر در چابهار و مجتمع چوئبده در آبادان و کمک به کاهش خسارت در استان بوشهر شد.

در این راستا تاکنون هیچ گونه آمار رسمی در خصوص میزان تلفات و خسارت وارده در مزارع کشور و از جمله بوشهر وجود نداشته و ادعای منتشر شده در این خبر صحت ندارد و همچنین اعداد و ارقام مربوط به میزان تولید میگو در سال قبل صحیح نیست.

بر اساس آمار رسمی سازمان شیلات ایران، در سال گذشته ۲۲ هزار تن میگو پرورشی در کشور تولید شد و آمار تولید میگو در سال جاری نیز در فرصتی مناسب توسط سازمان شیلات ایران که متولی تولید است اعلام خواهد شد.

عدم توجه پرورش دهندگان به مسائل مربوط به امنیت زیستی، جابجایی غیر مجاز میگو و بچه میگو به سایر مراکز تکثیر و مزارع پرورشی، عدم رعایت بهداشت و قرنطینه در هنگام بروز بیماری، واردات غیر مجاز و قاچاق خوراک مصرفی مراکز تکثیر از دلایل عمده بروز بیماری لکه سفید میگو در برخی از مجتمع های پرورشی کشور است.

پیش از این ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان کشور در گفتگو با مهر از کاهش ۵۰ درصدی تولید میگو در سال جاری به دلیل شیوع بیماری لکه سفید در مزارع پرورش این آبزی خبر داده بود.

همچنین علی اکبرخدایی، دبیرکل اتحادیه آبزیان کشور با اشاره به شیوع مجدد بیماری لکه سفید میگو در بوشهر و خوزستان، به مهر گفته بود: متاسفانه این موضوع سبب کاهش تولید میگوی پرورشی به ۱۲ تا ۱۳ هزار تن شد و بین ۴ تا ۵ هزار تن از تولیدمان را از دست دادیم.