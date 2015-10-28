گشایش دفتر موتور جستجوی روسی در ایران رفع ابهام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل این هفته در حاشیه ملاقات خود با نیکی فوروف وزیر ارتباطات روسیه، در جمع خبرنگاران از افتتاح دفتر موتور جستجوی روسی «یاندکس» با هدف بهینه سازی خدمات موتورجستجو به ایرانیان خبر داد. اما یک روز بعد، یکی از مقامات دفتر رسانه ای یاندکس این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که یاندکس برنامه ای برای حضور در ایران ندارد.

امروز اما مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات درخصوص رفع ابهام برای این خبر، به خبرگزاری ترند (Trend) که تکذیبیه یاندکس را منتشر کرده بود، توضیح داده است.

محمدرضا فرنقی زاد، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در این باره گفت: پیشنهاد اولیه افتتاح دفتر یاندکس در ایران توسط نیکلای نیکی فوروف، وزیر ارتباطات روسیه مطرح شده بود.

وی افزود: نیکی فوروف طی ملاقاتی با همتای ایرانی خود، محمود واعظی، در ۲۵ اکتبر سال جاری، از آمادگی طرف روسی برای افتتاح دفتری برای موتور جستجوگر روسی یاندکس سخن به میان آورده بود که مورد استقبال طرف ایرانی نیز قرار گرفت.

فرنقی زاد تاکید کرد: در این نشست جزئیات بیشتر این موضوع، مطرح نشده است.

به گفته وی، این موضوع برای نخستین بار در دیدار وزیران دو طرف مطرح شده و به احتمال بسیار، مقامات شرکت مربوطه در جریان مذاکرات تهران قرار نداشته اند.

به گزارش مهر، یاندکس یک شرکت اینترنتی روسی است که مدیریت بزرگترین موتور جستجوگر در روسیه را با تخصیص ۶۰درصد سهم بازار آن کشور به عهده دارد. این شرکت، همچنین برخی خدمات و فرآورده های اینترنت محور را نیز، عرضه می کند.

یاندکس از لحاظ حجم روزانه جستجوها، با بیش از ۱۵۰میلیون جستجو در روز، تا آوریل ۲۰۱۲، در مقام چهارم بزرگترین موتورهای جستجو در جهان قرار داشته و از فوریه ۲۰۱۳ نیز روزانه بیش از ۵۰ میلیون نفر از خدمات مختلف آن استفاده می کنند.