نتایج نشست جدید شورای‌ عالی کار/ بررسی اصلاح ماده ۱۳۶ قانون کار

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه بررسی و اصلاح آئین نامه انجمن‌های صنفی و کانون های مربوط در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار و بررسی و اصلاح آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۱۳۶ قانون کار در دستور کار قرار گرفت.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: دولت تدبیر و امید به سمت شکوفایی اقتصادی حرکت می کند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مباحث کلیدی در وزارت تعاون، کار و رفاه بحث سه جانبه گرایی و گسترش تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی است تصریح کرد: ایجاد تشکل های جدید از جمله اولویت های ما است، اما باید به دنبال اصلاح ساختار هم باشیم.

در ادامه این جلسه هر یک از نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیرامون دستور جلسه نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کردند. یکی از نمایندگان کارفرمایی در این جلسه اهمیت تشکل‌ها را مورد تاکید قرار داد و خواستار توجه هرچه بیشتر استانداران سراسر کشور در این زمینه شدند.

یزدانی معاون توسعه مدیریت وزارت صنعت نیز در این جلسه تاکید کرد: ما یکی از مدافعان جدی گسترش فرهنگ سه جانبه گرایی هستیم و معتقدیم که توسعه کشور در گروی سه جانبه گرایی است و سه ضلع کارگر و کارفرما و دولت با همدلی یکدیگر می توانند در جهت شکوفایی اقتصاد کشور گام بردارند.

در این جلسه دو آئین نامه مورد بحث و تبادل و نظر قرار گرفت که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این خصوص نظرات خود را اعلام کردند و خواستار بررسی بیشتر کلیات و جزئیات آئین نامه شدند.

ماده ۱۳۶ قانون کار

کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوري اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات هاي تشخیص، هیات هاي حل اختلاف، شوراي عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد توسط کانون عالی شوراهاي اسلامی کار، کانون عالی انجمن هاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱ - آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - ۲ در صورتی که تشکل هاي عالی کارگري و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیات هاي عالی اقدام نماید.