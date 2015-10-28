جلسه نقد و بررسی «استریپی» در خبرگزاری مهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش و جلسه نقد و بررسی انیمیشن کوتاه «استریپی» به کارگردانی بابک و بهنود نکویی و دیگر عوامل این انیمیشن، با حضور جلیل اکبری صحت منتقد و مسعود علمداری کارشناس حوزه انیمیشن عصر امروز چهارشنبه ششم آبان ماه در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.

نشست نقد و بررسی این انیمیشن با حضور جمعی از دانشجویان حوزه انیمیشن برگزار شد.

در این جلسه به سوالاتی در مورد روند تولید «استریپی» و چگونگی حضور آن در مرحله نخست انتخاب در بخش فیلم کوتاه اسکار پاسخ داده شد.

مشروح جلسه نقد و بررسی و پرسش و پاسخ انیمیشن «استریپی» را جمعه هشتم آبان ماه در خبرگزاری مهر بخوانید.