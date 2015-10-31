بریمانلو مبارزه برده را باخت و حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات صبح جمعه با حضور جودوکاران ۸۸ کشور در ابوظبی آغاز شد که محمدمحمدی بریمانلو در وزن ۶۰- کیلوگرم دور نخست استراحت داشت و سپس در اولین دیدار خود به مصاف «چاپارو» از مکزیک رفت و در پایان ۵ دقیقه مبارزه با امتیاز «یوکو» صاحب پیروزی شد

نماینده کشورمان دور سوم به مصاف «سباستین سیدل» از آلمان نفر دهم رنکنیگ جهانی ، نفر سوم اروپا و دارنده دو نقره از رقابتهای گراند اسلم و گرند پری زاگرب و دوسلدورف رفت و با ارائه یک مبارزه برتر و با امتیازات «وازاری» و «یوکو» از حریف پیش بود و با پیروزی در این دیدار تنها ۱۵ ثانیه فاصله داشت که روی اجرای فن حریف امتیازات کسب شده را از دست داد و دو جودوکار در پایان به تساوی رسیدند که نماینده کشورمان به دلیل دو اخطاری که از داور دريافت کرده بود بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت.

در پایان مبارزات روز جمعه در وزن ۶۰- کیلوگرم که تیم کشورمان نماینده ای نداشت «پاپانشویلی» از گرجستان طلا گرفت. «تسوگتباتار» از مغولستان صاحب مدال نقره شد و مدالهای برنز هم «عروض بایف» از ازبکستان و «رستم ابرایف» از قزاقستان تعلق گرفت.

در وزن ۶۶- کیلوگرم هم "ان بیول" از کره جنوبی قهرمان شد و طلا گرفت. «آرسن گالستیان» از روسیه به نشان نقره دست يافت. «زانتیارا» از اکراین و «رشید سوبیروف» از ازبکستان به نشان برنز مشترک دست پیدا کردند.

این مسابقات در ابوظبی جریان دارد که در ادامه مسابقات امروز شنبه در روز دوم رقابتها سه جودوکاز از کشورمان به روی تاتامی می روند. در وزن ۷۳- کیلوگرم آزش آقایی دور نخست «دیوید آنکور» از مکزیک را پیش رو دارد و وحید بنا در همین وزن نیز در اولین دیدار به مصاف «ژیلیوم چینه» از فرانسه می رود. سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم «نیامو سورن» از مغولستان را پیش رو دارد. ملایی در صورت پیروزی به مصاف برنده مبارزه جودوکاران ایتالیا و امارات می‌رود.