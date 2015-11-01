راما قویدل کارگردان «چاقی» درباره زمان اکران این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: مدتی پیش برای اکران این فیلم سینمایی قرارداد بسته شد و من هم مانند هر صاحب اثری دوست داشتم این فیلم را روی پرده ببینم ولی متاسفانه خبری از اکران فیلم نشده است و به نظر می رسد مدیر پخش فیلم «چاقی» تا این لحظه نتوانسته فرصتی برای اکران فیلم فراهم کند.
وی ادامه داد: پخشکننده در جواب پیگیری های من به دادن جوابهای کلی اکتفا می کند و مدام میگوید که نتیجه اکران هفته آینده مشخص می شود اما هنوز خبری از اکران نیست.
این کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به آخرین صحبت های پخش کننده فیلم برای اکران فیلم «چاقی» گفت: آخرینبار پخش کننده گفت فیلم بعد از تعطیلات تاسوعا و عاشورا اکران می شود، اما در سرگروهی که پخش کننده اعلام کرده بودند - البته بعد از تغییر گروهی که قبلا قرار بود فیلم در آن اکران شود - فیلم دیگری اکران شد و علی الظاهر هفته آینده ای که پخش کننده «چاقی» از آن نام می برد هرگز نمی آید.
قویدل متذکر شد: تلاش من برای هماهنگی با تهیه کنندگان پروژه هم تا این لحظه مثمرثمره نبوده است و از شرایط به گونه ای است که گویا فعلا از اکران فیلم «چاقی» خبری نیست و عملا من هم به اندازه شما درباره اکران این فیلم خبر دارم.
این کارگردان در پایان با اشاره به نگارش فیلمنامه جدید خود بیان کرد: در حال حاضر روی سه فیلمنامه کار می کنم ولی نگارش هیچ یک از آنها هنوز به پایان نرسیده است.
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