همکاری ایران و فرانسه در حوزه گداخت هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قرآن‌نویس، دارنده کرسی پژوهشی گداخت هسته‌ای و فیزیک پلاسما تکنولوژی درباره گداخت هسته‌ای و اهمیت آن اظهار کرد: بحران آب و انرژی پاک مشکل آینده جهان است بنابراین دنیا برای دسترسی به انرژی پاک حتی استفاده از رآکتورهای اتمی برای تامین انرژی را به علت اینکه سوخت آن مواد رادیواکتیو با تشعشعات زیاد است، منع کرده است. در همین راستا کشورهای اروپایی به دنبال ساخت نیروگاه اتمی نیستند بلکه راه‌های تولید انرژی پاک هسته‌ای و تجدیدپذیر را در سر دارند.



وی بیان کرد: بررسی‌های محققان نشان داده که در آینده ۸ درصد انرژی از منابع تجدید پذیر تامین می‌شود و ۹۲ درصد باقی مانده را باید از انرژی جوش هسته‌ای بدست آوریم، بنابراین اهمیت دسترسی به این فناوری و سرمایه‌گذاری روی آن مشخص است از سوی دیگر هیدروژن یکی از اجزای آب است و به میزان زیادی از آن در طبیعت و دریاها وجود دارد و همین مسئله نیز دلیل جدیت دنیا در این کار است.

قرآن‌نویس افزود: در گداخت هسته‌ای، ابتدا هسته‌های سبک را به هم نزدیک می‌کنیم سپس یک نیروی دافعه بین آنها ایجاد می‌شود که با اعمال انرژی بر نیروی دافعه هسته‌ها غلبه می‌شود و واکنش همجوشی بین دو ایزوتوپ هیدروژن بین دوترویوم و تریتیوم رخ می‌دهد.

رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در گداخت هسته‌ای، پلاسما در خلاء محصور می‌شود بنابراین خطرهایی که در نیروگاه‎های اتمی ممکن است در اثر انفجار ایجاد شود اینجا وجود ندارد البته رسیدن به این فناوری کار آسانی نیست زیرا درست همانند این است که خورشید را روی زمین بیاوریم.

وی افزود: ما در این حوزه در خاورمیانه پیشرو هستیم اما اخیرا در کشورهای حوزه خلیج فارس بر روی تولید پلاسما سرمایه‌گذاری زیادی شده است. قرار است در آینده ایران پروژه «گداخت هسته‌ای» را به صورت پروژه‌ای ملی و با پیوستن به پروژه «ایتر» فرانسه انجام دهیم.

قرآن نویس ابراز کرد: در حال حاضر نیز فعالیت‌های ما زیر نظر آژانس بین‌المللی اتمی انجام می‌شود، کلا ۳۲ رآکتور در دنیا با توانایی‌های مختلف وجود دارد که یکی از آنها که در آژانس نیز ثبت شده متعلق به مرکز ماست. در این مرکز تحقیقات در زمینه «گداخت هسته‌ای» با فعالیت دانشمندان جوان در حال پیشرفت است.

به گزارش مهر، از حدود ۶۰ سال پیش، دانشمندان در حال تلاش برای بازسازی فرآیند انرژی خورشیدی روی زمین هستند و این پروژه که به صورت مخفیانه در برخی از کشورها پیگیری می‌شد، سرانجام به شکلی علنی و در قالب پروژه رآکتور گرما هسته‌ای «ایتر» از سوی چند کشور پیشرفته دنیا در حال انجام است.

در واقع پروژه «ایتر» یکی از بزرگترین همکاری‌های علمی روی سیاره زمین است که در آن دانشمندان برجسته جهان دست به دست هم داده‌اند تا با استفاده از همان فرآیندی که در خورشید رخ می‌دهد، انرژی تولید کنند.

در ایران نیز مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با مدیریت دکتر محمود قرآن‌نویس که خود یکی از دانشمندان جهان در حوزه فیزیک پلاسماست، با کمک پژوهشگران جوان این مرکز، تا کنون نتایج چشمگیری در حوزه گداخت به دست آورده است.