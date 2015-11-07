خسارت باران و طوفان در استان بوشهر/هشدار برای آخر هفته

قاسم قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارندگی که از صبح امروز در بیشتر نقاط استان شروع رخ داد ضمن خوشحالی مردم و کشاورزان خسارتی نیز به بخش‌های مختلف وارد کرد.

وی افزود: تاکنون تنها شهرستان دشتستان اعلام خسارت کرده ولی میزان دقیق و بخش‌های خسارت دیده هنوز برآورد نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی مختلف میزان خسارت وارده را در فرم‌های مخصوص به ستاد مدیریت اعلام می‌کنند که پس از جمع‌بندی به تهران ارسال خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در تمامی شهرستان‌های استان بارندگی وجود دارد ولی در شهرهای شمالی شدت بارندگی نسبت به جاهای دیگر بیشتر بوده است.

قائدی تصریح کرد: این بارندگی‌ها به‌صورت پراکنده در استان ادامه دارد که در پایان هفته بر شدت آن افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه تا چند ساعت دیگر نیز سامانه بارشی جدید وارد استان می‌شود، گفت: در حال حاضر نیز بارندگی در جنوب استان نیز وجود دارد.

مدیرکل بحران استانداری بوشهر یادآور شد: آن چه برای ما مهم و حائز اهمیت است و باید تمهیدات لازم اندیشیده شود، این است که برابر اعلام هواشناسی بارندگی در روزهای پایانی هفته و خصوصا سه شنبه و چهارشنبه این هفته از شدت بالایی برخوردار است که می‌طلبد دستگاه‌های اجرایی آمادگی لازم از قبل داشته باشند.