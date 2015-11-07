ششمین همایش کاربردپذیری فناوری اطلاعات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روز جهانی کاربردپذیری رویدادی یک‌روزه است که بطورهمزمان در سراسر جهان با حضور افرادی از صنایع مختلف، فعالان حوزه آموزش و نمایندگانی از سازمان‌های خصوصی و دولتی با هدفی مشترک شامل اطمینان از ارائه خدمات و محصولاتی که زندگی را ساده‌تر و راحت‌تر کند، برگزار می‌شود.

همزمان با این رویداد، در ایران نیز در راستای کاربردی کردن ایده های مرتبط با فناوری اطلاعات، همایشی تحت عنوان کاربردپذیری برگزار می شود.

ششمین همایش کاربردپذیری پنج شنبه ۲۱ آبان ماه جاری با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) برپا می‌شود و جایزه کاربردپذیری برای دومین سال متوالی به محصولات برگزیده، اعطا خواهد شد.

انتخاب محصولات برتر جایزه کاربردپذیری به انتخاب هیات داوران متشکل از اساتید دانشگاهی و فعالان صنفی فناوری اطلاعات با تمرکز بر روی تجربه کاربری و کاربردپذیری و بررسی هفت ویژگی یادآورپذیری، آموزش‌پذیری، امکانات، کارآیی، یافت‌پذیری و دسترسی پذیری و ایمنی صورت خواهد پذیرفت.

محورهای ارسال مقاله به این همایش را نیز نوآوری در تجربه کاربری، نوآوری در کاربردپذیری،‌ نوآوری در طراحی محصولات دیجیتال و نوآوری در طراحی تعاملی، تشکیل می‌دهند.

ثبت‌نام برای حضور در همایش، ثبت محصولات و همچنین ارسال مقاله از طریق مراجعه به http://usabilityday.ir ممکن است.

به گزارش مهر، سال گذشته و در جریان پنجمین همایش کاربرد پذیری نخستین «جایزه کاربردپذیری» با بررسی نزدیک به ۱۲۰ محصول ارائه شده، به برخی استارتاپهای موفق ایرانی تعلق گرفت.