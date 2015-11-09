گردشگری زمستانه در فارس مورد توجه قرار گیرد

مؤيد محسنی نژاد با بیان اینکه رونق گردشگري زمستانه در فارس نيازمند فراهم شدن زيرساخت هاي لازم و آ‌موزش جوامع محلي است به خبرنگار مهر گفت: در فصل زمستان گردشگری درون استانی رونق بيشتری دارد، با توجه به اينكه فارس استان چهار فصل است اما كمبود زيرساخت‌های لازم و مناسب موجب شده در تمامی فصول شاهد حضور گردشگران در اين استان نباشيم.

وي افزود: دومين پيست بزرگ اسكی كشور در نزديكي شيراز قرار دارد و دارای زيرساختهاي مناسبی اعم از بازی و سرگرمي و اقامت و پذيرايي است، اما تاكنون از اين فرصت استفاده نشده و جای تأمل دارد.

محسني نژاد با اشاره به اینکه اگر امكانات لازم در اين زمينه فراهم شود گردشگري زمستانه در فارس نيز توسعه مي يابد، بیان کرد: اقامت بوم‌گردي يكی از راهكارهای مناسب است كه به توسعه گردشگری ماندگار مسافران در فارس كمك مي كند

معاون گردشگري فارس افزود: اين نوع اقامتگاه ها بيشتر در روستاهاي هدف گردشگری و با رويكرد ارائه خدمات بيشتر و تسهيلات لازم به گردشگران ايجاد مي شود.

محسنی نژاد گفت:‌ چنانچه اين اقامتگاه ها فعال شوند گردشگری در تمامی فصول سال توسعه مي يابد و از سويی هم جامعه ميزبان هم از اين توسعه منتفع مي شود.

وي بر لزوم ‌آموزش هاي تخصصي به جامعه مبدا و مقصد سفر تاكيد كرد و گفت: اين آموزش ها بايد با حفظ فرهنگ بومي و محلی هماهنگ صورت گيرد و خدشه اي بر آن وارد نكند و از سويي هم بتواند بر افزايش مدت اقامت گردشگران تاثير بسزايي بگذارد.

معاون اداره كل ميراث فرهنگي فارس ادامه داد: دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهاي گردشگری فارس بايد تورهای جديد با مقاصد متنوع و جديد ايجاد كنند تا توزيع سفر درون استاني به درستي صورت گيرد.

وی با اشاره به اینکه ميراث فرهنگی، سياست گذاري را برعهده دارد، اظهار داشت: اما مجری چنين برنامه هايي (تعريف بسته هاي سفر و ارائه تورهای ارزان قيمت و جذاب) به عهده بخش خصوصی است.

محسنی نژاد افزود: در حال حاضر مسيرهای گردشگري مختلفی در سراسر استان وجود دارد كه اين مسيرها با توجه به تعدد و تنوع جاذبه های گردشگری و تاريخی هر منطقه، شناسايی شده، اما متاسفانه اكثر تورهای گردشگري استان كه از سوي دفاتر خدمات مسافرتی تعريف و ارائه مي شود به چند مسير تكراری خلاصه مي شود كه جا دارد هرچه سريع تر اين دفاتر و تورگردان هاي استان نسبت به تنوع بسته هاي سفر اقدام نمايند.

وی با اشاره به توزيع سفر درون استاني گفت: با توجه به تعدد وتنوع جاذبه های تاريخی و گردشگری و حتي شرايط آب و هوايي فارس، مي طلبد بسته هاي سفر در مسيرهاي مختلف درون استاني و شهرستان ها متناسب با فصول مختلف سال طراحي و ارائه شود.

معاون گردشگري تصریح کرد: چنانچه تعطيلي پنجشنبه ها در دستور كار قرار گيرد و تعطيلات آخر هفته به دو روز ارتقا يابد، به طور حتم گردشگري در استان رونق بيشتري مي گيرد و سفرهاي يك روزه و دوروزه در استان صورت خواهد گرفت.