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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۸:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

گردشگری زمستانه در فارس مورد توجه قرار گیرد

گردشگری زمستانه در فارس مورد توجه قرار گیرد

شیراز - معاون گردشگری اداره كل ميراث فرهنگی فارس بر ضرورت توجه به گردشگری زمستانه در این استان تاکید کرد.

مؤيد محسنی نژاد با بیان اینکه رونق گردشگري زمستانه در فارس نيازمند فراهم شدن زيرساخت هاي لازم و آ‌موزش جوامع  محلي است به خبرنگار مهر گفت: در فصل زمستان گردشگری درون استانی رونق بيشتری دارد، با توجه به اينكه فارس استان چهار فصل است اما كمبود زيرساخت‌های لازم و مناسب موجب شده در تمامی فصول شاهد حضور گردشگران در اين استان نباشيم.

وي افزود: دومين پيست بزرگ اسكی كشور در نزديكي شيراز قرار دارد و دارای زيرساختهاي مناسبی اعم از بازی و سرگرمي و اقامت و پذيرايي است، اما تاكنون از اين فرصت استفاده نشده و جای تأمل دارد.

محسني نژاد با اشاره به اینکه اگر امكانات لازم در اين زمينه فراهم شود گردشگري زمستانه در فارس نيز توسعه مي يابد، بیان کرد: اقامت بوم‌گردي يكی از راهكارهای مناسب است كه به توسعه گردشگری ماندگار مسافران در فارس كمك مي كند

معاون گردشگري فارس افزود: اين نوع اقامتگاه ها بيشتر در روستاهاي هدف گردشگری و با رويكرد ارائه خدمات بيشتر و تسهيلات لازم به گردشگران ايجاد مي شود.

محسنی نژاد گفت:‌ چنانچه اين اقامتگاه ها فعال شوند گردشگری در تمامی فصول سال  توسعه مي يابد و از سويی هم جامعه ميزبان هم از اين توسعه  منتفع مي شود.

وي بر لزوم ‌آموزش هاي تخصصي به جامعه مبدا و مقصد سفر تاكيد كرد و گفت: اين آموزش ها بايد با حفظ فرهنگ بومي و محلی هماهنگ صورت گيرد و خدشه اي بر آن وارد نكند و از سويي هم بتواند بر افزايش مدت اقامت گردشگران تاثير بسزايي بگذارد.

معاون اداره كل ميراث فرهنگي فارس ادامه داد: دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهاي گردشگری فارس بايد تورهای جديد با مقاصد متنوع و جديد ايجاد كنند تا توزيع سفر درون استاني به درستي صورت گيرد.

وی با اشاره به اینکه ميراث فرهنگی، سياست گذاري را برعهده دارد، اظهار داشت: اما مجری چنين برنامه هايي (تعريف بسته هاي سفر و ارائه تورهای ارزان قيمت و جذاب) به عهده بخش خصوصی است.

محسنی نژاد افزود: در حال حاضر مسيرهای گردشگري مختلفی در سراسر استان وجود دارد كه اين مسيرها با توجه به تعدد و تنوع جاذبه های گردشگری و تاريخی هر منطقه، شناسايی شده، اما متاسفانه اكثر تورهای گردشگري استان كه از سوي دفاتر خدمات مسافرتی تعريف و ارائه مي شود به چند مسير تكراری خلاصه مي شود كه جا دارد هرچه سريع تر اين دفاتر و تورگردان هاي استان نسبت به تنوع بسته هاي سفر اقدام نمايند.

وی با اشاره به توزيع سفر درون استاني گفت: با توجه به تعدد وتنوع جاذبه های تاريخی و گردشگری و حتي شرايط آب و هوايي فارس، مي طلبد بسته هاي سفر در مسيرهاي مختلف درون استاني و شهرستان ها متناسب با فصول مختلف سال طراحي و ارائه شود.

معاون گردشگري تصریح کرد: چنانچه تعطيلي پنجشنبه ها در دستور كار قرار گيرد و تعطيلات آخر هفته به دو روز ارتقا يابد، به طور حتم گردشگري در استان رونق بيشتري مي گيرد و سفرهاي يك روزه و دوروزه در استان صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 2961075

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