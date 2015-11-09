به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس وعده بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، از امروز پرداخت وام های سه گانه ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو، فروش اقساطی کالاهای واسطه ای و صدور کارت های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالای بادوام و با کیفیت داخلی به منظور تسریع در رونق تولید آغاز شد.

بر این اساس مردم می توانند با مراجعه به نمایندگی های مجاز خودرو برای خرید خودروی مورد علاقه خود اقدام کنند و نیازی به مراجعه به بانک ها نیست. شرایط اقساط این وام ۴ تا ۷ ساله است. خودروسازان با ارایه اسناد تجاری به بانک‌ها در قبالش خرید دین با نرخ ۱۶ درصد انجام می دهند و مردم می توانند به طور صرف به نمایندگی ها مراجعه کنند و با خرید خودرو اسنادشان را به بانک‌ها ارایه دهند.

کارت های اعتباری ۱۰ میلیونی نیز به این نحو است که این کارت ها از یک تا ۱۰ میلیون تومان شارژ می شوند. براساس حقوق مبنایی مردم و قدرت توان بازپرداخت تسهیلات در مرحله اول شرکت‌های دولتی، موسسه ها، دستگاه ها، سازمان‌ها و مستمری بگیران مشمول هستند و از طریق دستگاه خود فرم‌های خاصی را پر می کنند تا از طریق دستگاه ها به بانک‌ها معرفی شوند.

بانک‌ها ظرف مدت ۴ روز کاری کارت اعتباری صادر می کنند، با این کارت مردم می توانند فقط کالاهای ایرانی و از پایانه های پذیرشی تعیین شده خریداری کنند. البته از زمان خرید موعد معینی برای پرداخت دارند، اگر در زمان معین انجام نشود به تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی تبدیل می شود. متقاضیان در ازای پرداخت هر قسط معادل همان اعتبار کارتشان شارژ می شود و به طور مجدد می توانند از آن اعتبار استفاده کنند. این طرح ۶ ماهه است.

خرید کالاهای واسطه ای نیز اینگونه است که وزارت صنعت لیستی همچون فولاد، میلگرد و سیمان را به بانک مرکزی ارائه داده است تا این موارد به بانک‌های عامل ارایه شود. در این روش، چک و سفته نزد سیستم بانکی با نرخ ۱۶ درصد خرید دین می شود با این روش علاوه بر فروش موجود انبارها به تامین مالی تولید کنندگان اصلی، شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک کمک می‌شود.