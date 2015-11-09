توضیحات واعظی درباره باز بودن کانالهای غیراخلاقی تلگرام

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی صبح امروز دوشنبه از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بازدید کرد.

وی همچنین با حضور در غرفه خبرگزاری مهر به سئوالات خبرنگار این خبرگزاری پاسخ داد.

واعظی درمورد آخرین وضعیت تلگرام گفت: طبق قول مدیران این شبکه قرار است کانالهایی غیر اخلاقی از دسترس کاربران ایرانی خارج و مسدود شود.

وی در پاسخ به این پرسش که هنوز برخی از کانالهای غیراخلاقی در ایران باز هستند، گفت: اگر کانالی وجود دارد بعد از تصمیمات مسدود کردن بوده و به دلیل فنی ۲۴ تا ۴۸ ساعت برای مسدود شدن کانالهای جدید زمان لازم است.

وزیر ارتباطات همچنین درباره تشکیل جلسه فیلترینگ در هفته جاری گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم.

وی در مورد رفع فیلتر شبکه اجتماعی فیس بوک نیز گفت: فیلتر شدن و یا نشدن شبکه های اجتماعی ارتباطی با وزارت ارتباطات ندارد و این وزارتخانه تنها یک نماینده در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ دارد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی نقش مهمی در اطلاع رسانی به مردم ایفا می کند، گفت: شبکه مجازی در ایران نیز طی چند سال اخیر گسترش بسیاری یافته و هم اکنون شاهد آن هستیم که پهنای باند داخل کشور در دو سال اخیر نسبت به کل سالهای قبل ۴ برابر شده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای گسترش ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی، گفت: شبکه های اجتماعی داخلی می توانند از ظرفیت ایجاد شده استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی با ۴ برابر رشد به ۲ هزار و ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است، ادامه داد: پیش بینی می کنیم این ظرفیت به ۴ هزار گیگابیت افزایش پیدا کند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در ۸ سال قبل از دولت یازدهم، شبکه اینترنت کشور هیچ توسعه ای نداشته است، اضافه کرد: هم اکنون شاهد آن هستیم که استفاده مردم، سرعتی بیشتر از توسعه شبکه اینترنت را دارد؛ به نحوی که در ابتدای دولت تنها ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر ADSL در کشور وجود داشت، اما هم اکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر از این فناوری استفاده می کنند.

واعظی اضافه کرد: هم اکنون بیش از ۲۰ میلیون نفر از طریق موبایل به اینترنت وصل می شوند.

وی با اشاره به بسترسازی برای راه اندازی شبکه های اجتماعی داخلی در کشور گفت: به دنبال ایجاد محتوای فاخر در فضای مجازی هستیم.

وزیر ارتباطات در مورد سیاست این وزارتخانه برای فیلتر شدن شبکه های اجتماعی، تصریح کرد: سیاست ما این است که مردم به شبکه های اجتماعی دسترسی آزاد داشته باشند و بر این اساس از شبکه های اجتماعی داخلی حمایت می کنیم؛ با این حال سیاست ما این است که شبکه های اجتماعی که قوانین کشور را رعایت کنند، بتوانند آزادانه فعالیت کنند.

واعظی ادامه داد: امیدواریم سیاست نهادهای دیگر نیز همین باشد.

وی در مورد سیاست اطلاع رسانی رسانه ها در کشور نیز گفت: متاسفانه اکثر رسانه ها جناحی و حزبی شده اند و حتی شاهد هستیم که رسانه عمومی نیز در نوع خبررسانی خود، جهت دهی دارد.

واعظی ادامه داد: مطبوعات و رسانه ها باید به گونه ای باشند که خبررسانی منصف داشته و مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند.