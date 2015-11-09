به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طایی بر لزوم نقشآفرینی دانشگاهها در ثروتآفرینی تاکید کرد و گفت: نقش دانشگاه باید به گونهای باشد که به مثابه یک دستگاه ثروتآفرینی کند. دانشگاهها باید به سمت کارآفرین شدن و ارزشآفرینی سوق پیدا کنند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص اجرای طرح «تاک دانش» گفت: «تاک دانش» با اولویت توانمندسازی، اشتغالپذیری و کارآفرینی پیشبینی شده و منظور از توانمندسازی، دادن قدرت به شخصی برای انجام عمل است به معنای اینکه وقتی یک فرصت شغلی پیدا میکنیم، باید نسبت به حفظ و تداوم آن نیز مبادرت داشته باشیم.
وی، توجه به عوامل بیرونی را از مهم ترین عوامل اشتغالپذیری ذکر کرد و افزود: دانشجو باید با بهرهگیری از فرصتها بتواند ایجاد ارزش کند، وقتی گفته میشود دانشگاه کارآفرین است، باید بتواند دانشجویان کارآفرین تربیت کند و دانشجویان آنقدر دارای قابلیت شوند تا در برابر مخاطرات فعالیت اقتصادی و ریسکهای آن متعهد باشند.
این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: ما میخواهیم انسانهایی تربیت کنیم که با تکیه بر نوآوری و تشخیص نه مصلحت و اقتضائات برای ارزشآفرینی در جامعه تلاش کنند. طایی بر لزوم راهاندازی مرکز خدمات شغلی دانشگاهی تاکید کرد و بیان داشت: یکی از ضروریترین راههای ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد و راهاندازی مرکز خدمات شغلی دانشگاهی است.
وی خطاب به دانشجویان تاکید کرد: شما باید انواع جستجوی شغلی را فرابگیرید، ابتدا با رزومهنویسی آشنا شوید و هر شش ماه یکبار رزومه خود را به روز کنید و مهارتها و شایستگیهای خود را در رزومه لحاظ کنید.
طایی، مراجعه موسسات کاریابی را در ایجاد اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی مهم خواند و افزود: کاریابیها، سایتهای شغلی و روزنامهها برای آشنایی با فضای کسب و کار بسیار مهم است. دانشآموختگان باید از مهارتها و شایستگیهایی که دارند در فضای کسب و کار بهره بگیرند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه بر لزوم توسعه کسب و کارهای دانشجویی تاکید کرد و ابراز داشت: دانشجویان باید بتوانند نسبت به تجاریسازی ایدههای خود اقدام کنند، فرآیندی که باعث شکلگیری ایده در ذهن میشود باید در قالب تولید کالا و خدمت به بازار عرضه شود زمانی که این مهم تحقق پیدا کرد یک اقدام کارآفرینانه شکل گرفتهاست.
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