  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۷

معاون وزیر کار اعلام کرد:

رونمایی از مدل جدید اشتغال‌زایی/ «تاک دانش» معرفی شد

رونمایی از مدل جدید اشتغال‌زایی/ «تاک دانش» معرفی شد

معاون وزیر کار با تشریح جزئیاتی از طرح جدید اشتغال زایی«تاک دانش»، گفت: وقتی یک فرصت شغلی ایجاد می‌شود، نسبت به حفظ آن نیز باید توجه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طایی بر لزوم نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در ثروت‌آفرینی تاکید کرد و گفت: نقش دانشگاه باید به گونه‌ای باشد که به مثابه یک دستگاه ثروت‌آفرینی کند. دانشگاه‌ها باید به سمت کارآفرین شدن و ارزش‌آفرینی سوق پیدا کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص اجرای طرح «تاک دانش» گفت: «تاک دانش» با اولویت توانمندسازی، اشتغال‌پذیری و کارآفرینی پیش‌بینی شده‌ و منظور از توانمندسازی، دادن قدرت به شخصی برای انجام عمل است به معنای اینکه وقتی یک فرصت شغلی پیدا می‌کنیم، باید نسبت به حفظ و تداوم آن نیز مبادرت داشته‌ باشیم.

وی، توجه به عوامل بیرونی را از مهم ترین عوامل اشتغال‌پذیری ذکر کرد و افزود: دانشجو باید با بهره‌گیری از فرصت‌ها بتواند ایجاد ارزش کند، وقتی گفته می‌شود دانشگاه کارآفرین است، باید بتواند دانشجویان کارآفرین تربیت کند و دانشجویان آنقدر دارای قابلیت شوند تا در برابر مخاطرات فعالیت اقتصادی و ریسک‌های آن متعهد باشند.

این مقام مسئول در وزارت کار تاکید کرد: ما می‌خواهیم انسان‌هایی تربیت کنیم که با تکیه بر نوآوری و تشخیص نه مصلحت و اقتضائات برای ارزش‌آفرینی در جامعه تلاش کنند. طایی بر لزوم راه‌اندازی مرکز خدمات شغلی دانشگاهی تاکید کرد و بیان داشت: یکی از ضروری‌ترین راه‌های ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد و راه‌اندازی مرکز خدمات شغلی دانشگاهی است.

وی خطاب به دانشجویان تاکید کرد: شما باید انواع جستجوی شغلی را فرابگیرید، ابتدا با رزومه‌نویسی آشنا شوید و هر شش ماه یکبار رزومه خود را به‌ روز کنید و مهارت‌ها و شایستگی‌های خود را در رزومه لحاظ کنید.

طایی، مراجعه موسسات کاریابی را در ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی مهم خواند و افزود: کاریابی‌ها، سایت‌های شغلی و روزنامه‌ها برای آشنایی با فضای کسب و کار بسیار مهم است. دانش‌آموختگان باید از مهارت‌ها و شایستگی‌هایی که دارند در فضای کسب و کار بهره بگیرند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه بر لزوم توسعه کسب و کارهای دانشجویی تاکید کرد و ابراز داشت: دانشجویان باید بتوانند نسبت به تجاری‌سازی ایده‌های خود اقدام کنند، فرآیندی که باعث شکل‌گیری ایده در ذهن می‌شود باید در قالب تولید کالا و خدمت به بازار عرضه شود زمانی که این مهم تحقق پیدا کرد یک اقدام کارآفرینانه شکل گرفته‌است.

کد مطلب 2961525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها