اقساط وام ۲۵ میلیونی خودرو ۴ تا ۷ ساله است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی امروز در نشستی خبری درباره طرح خرید کالای ایرانی، گفت: پیش از این تسهیلات‌دهی بیشتر به سمت تولیدکننده هدایت می‌شد اما در طرح کارت اعتباری به عنوان یک طرح مهم، قسمتی از منابع به جای عرضه به سمت تقاضا هدایت می‌شود و در واقع اعتبار به مصرف‌کننده پرداخت می‌گردد.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: در فاز اول اجرای طرح برای جلوگیری از ایجاد ازدحام و آشفتگی، هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است تا آنها درخواست‌های دریافت این وام را از مخاطبین و زیرمجموعه‌های خود به بانک‌ها انتقال دهند و کارت‌های اعتباری از طریق شعب توزیع شود.

وی با بیان اینکه فقط متقاضی یک بار برای گرفتن کارت و احراز هویت به بانک مراجعه می‌کند، افزود: از همان لحظه دریافت کارت، کارت فعال و قابل استفاده در درگاه می‌شود. مدت اعتبار این کارت یک سال است و در این مدت فرد می‌تواند از طریق کارت، خرید خود را انجام دهد. این کارت قابل تمدید نیست و پس از گذشت یک سال اگر تقاضا وجود داشته باشد، با تصمیم‌گیری‌ها قابل تمدید خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، سه حالت برای بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی اعلام کرد و گفت: در حالت اول دستگاه اجرایی اگر آمادگی داشته باشد، می‌تواند براساس فیش حقوق بازپرداخت را انجام دهد و در حالت دوم به صورت خودکار از حساب حقوق فرد کسر می‌شود و در حالت سوم اقساط در قالب قبض مانند آب و برق به صورت صورتحساب پرداخت می‌‌شود.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان اینکه کد کالای خریداری شده توسط فروشنده وارد سیستم می شود، افزود: تسهیلات کارت اعتباری، گردشی است و یک وام محسوب نمی‌شود و هر چقدر اقساط وام پرداخت شود، به همان میزان به اعتبار کارت اضافه می‌شود. در اصل دارنده کارت می‌تواند ۳۰ ماه از تسهیلات آن استفاده کند.

حکیمی با بیان اینکه تمامی کارت‌های صادره در این خصوص با مبلغ ۱۰ میلیون تومان نیستند و بسته به میزان بازپرداخت و توان بازپرداخت فرد متقاضی دارد، افزود: سقف کارت اعتباری بر این اساس مشخص می‌شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که از صبح امروز مردم در مراجعه به نمایندگی های خودروسازان با این مطلب که بانک مرکزی بازپرداخت اقساط تسهیلات خودرو را برای مدت زمان ۴ سال به آنها بخشنامه کرده است، گفت: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای مبنی بر اینکه مردم مجبور هستند در مدت ۴ سال اقساط وام خودرو را به خودروسازان بازپرداخت کنند، به آنها ابلاع نکرده و این موضوع صحت ندارد و مدت زمان بازپرداخت همان ۴ تا ۷ سال است.

همچنین در این نشست مشترک مسئولان بانک مرکزی با خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم گفت: سال گذشته ۲۱۶ هزار میلیارد تومان میزان تسهیلات پرداختی سیستم بانکی بود که ۶۲ درصد آن به سرمایه در گردش و بخش صنعت اختصاص یافت، همچنین در شش ماه اول امسال میزان تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود که ۱۰۲ هزار میلیارد تومان آن برای سرمایه در گردش بوده است که ۶۳.۲ درصد را شامل می‌شود.

وی با اشاره به جلسات متعدد بانک مرکزی با وزارت صنعت، خودروسازان و بانک عامل، افزود: در این طرح هیچ نیازی به مراجعه مردم به بانک‌ها نیست و اسناد در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد و خودروسازان این اسناد را در بانک‌ها تنظیم می‌کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهارداشت: منابع اختصاص یافته به طرح‌های سه ‌گانه، ترکیبی از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی است. میزان منابع شناور است و خودروساز هر زمان که به بانک مرکزی اعلام کند که دیگر نیازی به ادامه طرح نیست، بانک مرکزی نیز آن را متوقف خواهد کرد. وی افزود: متقاضیان خرید خودرو در صورتی که چک نداشته باشند می توانند سفته ارائه کنند.