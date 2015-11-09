تحولات بازار میوه/ خیار گران شد، انار ارزان

سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت خیار و گوجه فرنگی در بازار نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است، اظهارداشت: قیمت این دو محصول حدود ۴۰ درصد گران شده و درحال حاضر هرکیلوگرم گوجه فرنگی بین ۱۰۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان و خیار بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی، قیمت خیار رسمی دست چین بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان از میزان مذکور گران‌تر است.

وی، یکی از دلایل افزایش قیمت خیار در بازار را صادرات این محصول به کشور روسیه عنوان کرد.

مهاجران همچنین کاهش حدود ۴۰ درصدی قیمت انار را از دیگر تحولات بازار میوه در یک هفته اخیر عنوان کرد و گفت: قیمت نوع درجه یک این میوه که پیش از این ۵۰۰۰ تومان بوده، به ۳۰۰۰ تومان کاهش یافته و درحال حاضر هرکیلوگرم انار بین ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌شود.